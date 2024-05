Zomrel kráľ Théoden z Pána Prsteľňov či kapitán Titanicu, fanúšikovia smútia za legendárnym hercom

V nedeľu 5. mája zomrel britský herec Bernard Hill, ktorý je známy predovšetkým ako kráľ Théoden z trilógie Pán prsteňov či kapitán Edward Smith z nepotopiteľného Titanicu.

Správu o úmrtí priniesla britská BBC News, ktorá sa odvolala na hercovu agentku. Bola pri ňom jeho snúbenica Alison a syn Gabriel. Rodina zatiaľ oficiálne vyjadrenie o jeho úmrtí nezverejnila.

Bernard Hill pochádzal z Manchesteru a v súčastnosti žil v Suffolku. Na televízne obrazovky sa mal vrátiť v druhej sérii britského dramtického seriálu Na príjme (The Responder), ktorý majú začať vysielať v nedeľu.

Britský herec bol obľubený hlavne pre svoje výkony v druhej a tretej časti Pána Prsteňov, ktorý v roku 2004 získal 11 Oscarov. Hill mal v sobotu dokonca vystúpiť na Comic Cone v Liverpoole, ale musel svoju účasť na poslednú chvíľu zrušiť.

Spomína naňho aj škótska hudobníčka Barbara Dickson, ktorá uviedla, že to „bol úžasný herec a bolo to privilégium pracovať s ním“.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8

— Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024