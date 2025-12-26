Zomrel John Robertson, futbalový „Picasso“ a dvojnásobný víťaz Európskeho pohára majstrov

Vo veku 72 rokov zomrel bývalý škótsky futbalový krídelník a legenda anglického klubu Nottingham Forest John Robertson. „Lesníci“ o tom informovali vo štvrtok. Robertson bol známy vďaka prezývke „Picasso našej hry“ a tiež ako „náš tučný malý chlapec“, ako ho nazval tréner Brian Clough.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie legendy Nottinghamu Forest a nášho drahého priateľa Johna Robertsona,“ uviedol klub v stanovisku. „Bol skutočnou obrovskou osobnosťou nášho klubu a dvojnásobným víťazom Európskeho pohára majstrov. Jeho neprekonateľný talent, pokora a oddanosť Nottingham Forest nikdy nezostanú zabudnuté.“
Robertson sa narodil 20. januára 1953 v Lanarkshire v Škótsku a do Nottinghamu Forest prišiel ako 17-ročný. Spočiatku sa objavoval len sporadicky, až kým mužstvo v roku 1975 neprevzal tréner Brian Clough, ktorý ho presunul na ľavé krídlo, kde sa Robertson rozvinul a pomohol klubu k postupu do najvyššej anglickej súťaže v roku 1977. Následne klub okamžite vyhral ligu a potom dvakrát Európsky pohár majstrov (1978/1979, 1979/1980).
Clough o ňom napísal, že bol „jedným z najlepších rozohrávačov, akých kedy videl, rovnako dobrý ako Brazílčania či Taliani“. „Dajte mu loptu a meter trávnika. A bol to umelec, Picasso našej hry.“
Robertson zohral kľúčovú úlohu vo finále Európskeho pohára majstrov v roku 1979 i o rok neskôr. V sezóne 1978/1979 pripravil víťazný gól Trevora Francisa proti Malmö a o rok neskôr vo finále v Madride strelil jediný gól proti Hamburgu.
Za Škótsko odohral 28 zápasov a zúčastnil sa na majstrovstvách sveta v rokoch 1978 a 1982. Po odchode z tímu Forest v roku 1983 pôsobil v Derby County, neskôr sa ešte na chvíľu vrátil do Nottinghamu Forest. Po skončení hráčskej kariéry sa venoval trénerskej práci, spolupracujúc s bývalým spoluhráčom Martinom O’Neillom v kluboch Wycombe, Norwich City, Leicester City, Celtic Glasgow a Aston Villa.