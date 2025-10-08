Zomrel dlhoročný novinár a komentátor Denníka N Tomáš Gális, mal vážne zdravotné problémy

Nadránom skonal dlhoročný novinár a komentátor Denníka NTomáš Gális. O jeho úmrtí napísal šéfredaktor denníka Matúš Kostolný. „Mal vážne zdravotné problémy, ale ešte pred mesiacom písal newsfilter a minulý týždeň už z nemocnice prekladal texty do našej prílohy Argumenty, ktorú roky viedol,“ uviedol o Gálisovi.
Zosnulý novinár vyštudoval sociológiu, následne pôsobil v redakcii Hospodárskych novín. Patri tiež medzi zakladajúcich členov .týždňa, potom prešiel do denníka SME, kde sa s Kostolným stali kolegami. Podľa slov šéfredaktora Denníka N odvtedy uplynulo vyše 15 rokov.
„Tomáš Gális bol mimoriadny človek. Budeme si ho v redakcii navždy pamätať. Pre nás je to ako stratiť najbližšieho človeka. Odišiel jeden z nás, jeden z našej redakčnej rodiny,“ uzavrel Kostolný.