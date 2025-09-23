Československý futbal smúti. Zomrela legenda s pozoruhodným príbehom

Vo veku 87 rokov zomrel legendárny futbalový obranca pražskej Slavie a bývalý československý reprezentant Jan Lála, člen strieborného tímu z majstrovstiev sveta 1962 v Čile. O jeho úmrtí sa verejnosť dozvedela v stredu po zápase MOL Cupu v Brozanoch, ktorý „zošívaní“ vyhrali 2:0. K úmrtiu došlo podľa informácii českého webu Sport.cz už v sobotu.
Pevná súčasť vtedajšej defenzívy
Lála odohral v národnom drese celkovo 37 zápasov a počas šampionátu v Čile patril medzi kľúčových obrancov vďaka svojej pozičnej hre a neúnavnému nasadeniu. Veľké uznanie si vyslúžil už po úvodnom víťazstve 1:0 nad Španielskom, keď úspešne ubránil všetky ofenzívne hviezdy súpera. Vtedajší tréner Rudolf Vytlačil mu dôveroval natoľko, že hoci so Slaviou v tom čase hrával len druhú ligu, mal pevné miesto v zostave reprezentácie.
Neštastne prišiel o finále
Do finálového zápasu proti Brazílii však zasiahnuť nemohol. V semifinále s Juhosláviou (3:1, pozn.) ho totiž tvrdo fauloval Josip Skoblar a Lála musel podstúpiť operáciu. V stehne mu po zákroku zostala viditeľná jazva, no ešte väčšiu ranu pre neho znamenalo, že nemal nárok na striebornú medailu. Medzi futbalistami sa roky traduje, že tréner Vytlačil mu z ľútosti daroval svoju.
Ostalo už len dvaja pamätníci
Úmrtie Jana Lálu prichádza krátko po odchode ďalšieho člena slávneho mužstva Josefa Jelínka. Zo strieborného kádra z Čile tak dnes zostávajú nažive už iba Slovák Jozef Štibrányi a vtedajší najmladší člen výpravy, sparťan Václav Mašek.