Československý futbal smúti. Zomrela legenda s pozoruhodným príbehom

Zo strieborného kádra z MS 1962 v Čile tak dnes zostávajú nažive už iba Slovák Jozef Štibrányi a Václav Mašek spoza rieky Moravy.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Sviečka, úmrtie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Vo veku 87 rokov zomrel legendárny futbalový obranca pražskej Slavie a bývalý československý reprezentant Jan Lála, člen strieborného tímu z majstrovstiev sveta 1962 v Čile. O jeho úmrtí sa verejnosť dozvedela v stredu po zápase MOL Cupu v Brozanoch, ktorý „zošívaní“ vyhrali 2:0. K úmrtiu došlo podľa informácii českého webu Sport.cz už v sobotu.

Pevná súčasť vtedajšej defenzívy

Lála odohral v národnom drese celkovo 37 zápasov a počas šampionátu v Čile patril medzi kľúčových obrancov vďaka svojej pozičnej hre a neúnavnému nasadeniu. Veľké uznanie si vyslúžil už po úvodnom víťazstve 1:0 nad Španielskom, keď úspešne ubránil všetky ofenzívne hviezdy súpera. Vtedajší tréner Rudolf Vytlačil mu dôveroval natoľko, že hoci so Slaviou v tom čase hrával len druhú ligu, mal pevné miesto v zostave reprezentácie.

Neštastne prišiel o finále

Do finálového zápasu proti Brazílii však zasiahnuť nemohol. V semifinále s Juhosláviou (3:1, pozn.) ho totiž tvrdo fauloval Josip Skoblar a Lála musel podstúpiť operáciu. V stehne mu po zákroku zostala viditeľná jazva, no ešte väčšiu ranu pre neho znamenalo, že nemal nárok na striebornú medailu. Medzi futbalistami sa roky traduje, že tréner Vytlačil mu z ľútosti daroval svoju.

Ostalo už len dvaja pamätníci

Úmrtie Jana Lálu prichádza krátko po odchode ďalšieho člena slávneho mužstva Josefa Jelínka. Zo strieborného kádra z Čile tak dnes zostávajú nažive už iba Slovák Jozef Štibrányi a vtedajší najmladší člen výpravy, sparťan Václav Mašek.

