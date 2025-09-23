Zomrel Djokovičov tenisový otec. Pilič zmenil tento šport, položil základy ATP

Počas svojej kariéry získal Nikola Pilič deväť titulov ATP a jeho najlepším umiestnením bolo 6. miesto v roku 1968.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka dymiaca, dym
Ilustračné Thinkstock
Chorvátsko Tenis Tenis z lokality Chorvátsko

Legenda chorvátskeho a svetového tenisu Nikola Pilič zomrel vo veku 87 rokov. Trénoval aj svoju rodnú krajinu v roku 2005, keď získala titul v Davisovom pohári. K prvenstvu priviedol aj Srbsko a Nemecko.

Zmenil „biely šport“ v celosvetovom meradle. Položil základy ATP. Inicioval zmeny, ktoré viedli k profesionalizácii tohto športu.

Okrem toho koučoval aj množstvo skvelých tenistov. Bol jednou z kľúčových osôb na začiatku kariéry Novaka Djokoviča. Informoval o tom web sport.hrt.hr.

Pilič sa narodil v Splite 27. augusta 1939. Počas svojej kariéry získal deväť titulov ATP a jeho najlepším umiestnením bolo 6. miesto v roku 1968.

Jeho najväčším úspechom vo dvojhre bolo finále Roland Garros o päť rokov neskôr. Triumfoval vo štvorhre s Francúzom Pierrom Barthesom na US Open 1970.

Trikrát ho vyhlásili za najlepšieho športovca Chorvátska. Po bohatej hráčskej kariére nasledovala úspešná trénerská.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Posledných 15 rokov Pilič žil a pracoval v Opatiji, kde viedol tenisovú akadémiu a trénoval množstvo mladých športovcov.

„Môj tenisový otec. Mentor. Človek, ktorý so mnou nezištne zdieľal všetky vedomosti a skúsenosti o tenise a živote. S otvorenou náručou ma prijali do svojej tenisovej akadémie v Nemecku a správali sa ku mne ako k vlastnému dieťaťu. Mal jednu z najlepších tenisových akadémií v Európe, kde vyrastali velikáni ako Boris Becker či Goran Ivanišević. Aj ja som tam bol,“ povedal Djokovič o Piličovi ešte v roku 2018.

Viac k osobe: Novak Djokovič
Firmy a inštitúcie: ATP Asociácia tenisových profesionálov
Okruhy tém: skúsenosti Tréner Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk