FC Liverpool opäť smúti. Na večnosť odišiel bývalý tréner ženského tímu

Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner futbalistiek anglického prvoligového klubu FC Liverpool Matt Beard. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke a vyjadril hlboký smútok nad jeho náhlym úmrtím. „Bol extrémne ctižiadostivý a úspešný tréner, no zároveň človek so skutočnou integritou a srdečnosťou, na ktorého budú všetci spomínať s úprimnou náklonnosťou,“ uviedol slávny klub z ostrovov. Dôvod úmrtia zatiaľ nie je známy. Informáciu priniesla britská televízia BBC.
Významna postava ženského futbalu
Beard priviedol Liverpool k dvom titulom v ženskej Super League v rokoch 2013 a 2014, po návrate v roku 2021 zabezpečil klubu návrat do najvyššej súťaže a následne aj siedme miesto v jej premiérovej sezóne. V minulosti viedol aj ženské tímy londýnskej Chelsea, West Hamu, Burnley, Millwallu či amerického Bostonu Breakers. „Matt zohral významnú úlohu v raste ženského futbalu a bude chýbať všetkým, ktorí sú v spojení s futbalom,“ uviedla Super League vo svojom vyhlasení.
Z FC Liverpool sa stáva majster gólov v nadstavenom čase, ešte že tréner Slot nemá vlasy - VIDEO
Smutný rok pre FC Liverpool
Jeho brat Mark ho označil za „najúžasnejšieho a starostlivého muža, ktorého si každý musel obľúbiť“. Anglická futbalová asociácia nazvala Bearda „kľúčovou postavou ženského futbalu“ a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym. Smútok nad jeho úmrtím vyjadrili aj jeho bývalé kluby vrátane Burnley a Millwallu.
Pre fanúšikov klubu z Anfield Road je to ďalšia smutná udalosť, ktorá sa udiala v roku 2025. Ešte skôr, v júli, tragicky zahynul portugalský ofenzívny stredopoliar Diogo Jota, jedna z hviezd seniorského tímu.