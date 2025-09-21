FC Liverpool opäť smúti. Na večnosť odišiel bývalý tréner ženského tímu

Matt Beard mal 47 rokov. Čo bolo dôvodom úmrtia, zatiaľ nie je známe.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Sviečka, úmrtie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Vo veku 47 rokov zomrel bývalý tréner futbalistiek anglického prvoligového klubu FC Liverpool Matt Beard. Klub o tom informoval na svojej webovej stránke a vyjadril hlboký smútok nad jeho náhlym úmrtím. „Bol extrémne ctižiadostivý a úspešný tréner, no zároveň človek so skutočnou integritou a srdečnosťou, na ktorého budú všetci spomínať s úprimnou náklonnosťou,“ uviedol slávny klub z ostrovov. Dôvod úmrtia zatiaľ nie je známy. Informáciu priniesla britská televízia BBC.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Významna postava ženského futbalu

Beard priviedol Liverpool k dvom titulom v ženskej Super League v rokoch 2013 a 2014, po návrate v roku 2021 zabezpečil klubu návrat do najvyššej súťaže a následne aj siedme miesto v jej premiérovej sezóne. V minulosti viedol aj ženské tímy londýnskej Chelsea, West Hamu, Burnley, Millwallu či amerického Bostonu Breakers. „Matt zohral významnú úlohu v raste ženského futbalu a bude chýbať všetkým, ktorí sú v spojení s futbalom,“ uviedla Super League vo svojom vyhlasení.

Smutný rok pre FC Liverpool

Jeho brat Mark ho označil za „najúžasnejšieho a starostlivého muža, ktorého si každý musel obľúbiť“. Anglická futbalová asociácia nazvala Bearda „kľúčovou postavou ženského futbalu“ a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a blízkym. Smútok nad jeho úmrtím vyjadrili aj jeho bývalé kluby vrátane Burnley a Millwallu.

Diogo Jota
Tragický zosnulý futbalista Diogo Jota v drese Liverpoolu. Foto: SITA/AP Photo/Kin Cheung

Pre fanúšikov klubu z Anfield Road je to ďalšia smutná udalosť, ktorá sa udiala v roku 2025. Ešte skôr, v júli, tragicky zahynul portugalský ofenzívny stredopoliar Diogo Jota, jedna z hviezd seniorského tímu.

Viac k osobe: Diogo Jota
Firmy a inštitúcie: FC Liverpool
Okruhy tém: Anglický futbal FC Liverpool Úmrtie Ženský futbal
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk