Zomrel jeden z najvplyvnejších bývalých amerických viceprezidentov

Vo veku 84 rokov zomrel bývalý americký viceprezident Dick Cheney, ktorý pôsobil v administratíve 43. prezidenta USA Georgea W. Busha počas oboch jeho funkčných období v rokoch 2001 – 2009. Bývalý kongresman a minister obrany „zomrel na komplikácie spojené s pneumóniou a srdcovocievnym ochorením“, uvádza sa vo vyhlásení rodiny, ktoré citovali americké médiá.
Cheneyho mnohí považujú za jedného z najvplyvnejších viceprezidentov v dejinách USA. Svoju politickú kariéru začal v roku 1978 ako kongresman za štát Wyoming v Snemovni reprezentantov. Prezident George H. W. Bush ho v roku 1989 vymenoval za ministra obrany. Ako viceprezident priniesol Cheney do Bieleho domu svoju neokonzervatívnu ideológiu. Zohrával väčšiu úlohu pri prijímaní dôležitých politických rozhodnutí ako väčšina jeho predchodcov v tejto funkcii.
Cheney je všeobecne považovaný za jednu z hlavných hnacích síl rozhodnutia o invázii do Iraku po teroristických útokoch Al-Káidy na USA z 11. septembra 2001. Jeho nepresné tvrdenia, že vtedajší iracký diktátor Saddám Husajn disponoval zbraňami hromadného ničenia, prispeli k rozhodnutiu USA začať vojnu v roku 2003.