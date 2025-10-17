Zomrel bývalý gitarista legendárnej kapely KISS Ace Frehley

„Keď sa zamyslíme nad všetkými jeho neuveriteľnými životnými úspechmi, spomienka na Acea bude žiť večne!“ uviedla jeho rodina.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Bývalý gitarista KISS Ace Frehley
Foto: SITA/AP
Vo veku 74 rokov zomrel bývalý sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Paul Daniel Frehley známy ako Ace Frehley. Frehley zomrel doma v kruhu svojej rodiny po nedávnom páde.
„V jeho posledných chvíľach sme mali to šťastie obklopiť ho láskou, starostlivosťou a modlitbou, keď odchádzal z tohto sveta. Keď sa zamyslíme nad všetkými jeho neuveriteľnými životnými úspechmi, spomienka na Acea bude žiť večne!“ uviedla jeho rodina.

Frehley bol v roku 1973 jedným zo zakladateľov skupiny KISS spolu s basgitaristom Genom Simmonsom, spevákom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom. Skupina vo štvrtok večer zverejnila na sociálnych sieťach, že Frehley bol „nenahraditeľným a jedinečným rockovým vojakom“.
Frehley odišiel z KISS v roku 1982 pre užívanie návykových látok a nezhody s členmi kapely. Založil kapelu Frehley’s Comet, s ktorou nahral niekoľko úspešných albumov. V polovici 90. rokov sa znovu pridal ku skupine KISS, v ktorej pôsobil šesť rokov.

