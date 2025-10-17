Zomrel bývalý gitarista legendárnej kapely KISS Ace Frehley

Vo veku 74 rokov zomrel bývalý sólový gitarista a spoluzakladateľ americkej rockovej kapely Kiss Paul Daniel Frehley známy ako Ace Frehley. Frehley zomrel doma v kruhu svojej rodiny po nedávnom páde.
„V jeho posledných chvíľach sme mali to šťastie obklopiť ho láskou, starostlivosťou a modlitbou, keď odchádzal z tohto sveta. Keď sa zamyslíme nad všetkými jeho neuveriteľnými životnými úspechmi, spomienka na Acea bude žiť večne!“ uviedla jeho rodina.
Herec Bolek Polívka potrebuje po mŕtvici neustálu starostlivosť
Frehley bol v roku 1973 jedným zo zakladateľov skupiny KISS spolu s basgitaristom Genom Simmonsom, spevákom Paulom Stanleym a bubeníkom Petrom Crissom. Skupina vo štvrtok večer zverejnila na sociálnych sieťach, že Frehley bol „nenahraditeľným a jedinečným rockovým vojakom“.
Frehley odišiel z KISS v roku 1982 pre užívanie návykových látok a nezhody s členmi kapely. Založil kapelu Frehley’s Comet, s ktorou nahral niekoľko úspešných albumov. V polovici 90. rokov sa znovu pridal ku skupine KISS, v ktorej pôsobil šesť rokov.