Zomrel americký herec Matthew Perry, známy hlavne pre postavu Chandlera Binga zo seriálu Priatelia

Vo veku 54 rokov zomrel americký herec Matthew Perry, ktorého sarkastický, no milý Chandler Bing zo seriálu Priatelia patril medzi najznámejšie a najcitovanejšie postavy televízie. Podľa denníka Los Angeles Times a webovej stránky TMZ, ktorá o tom informovala ako prvá, herca našli mŕtveho v sobotu v jeho dome v Los Angeles, pričom pravdepodobnou príčinou smrti bolo utopenie sa.

Obe médiá citovali nemenované zdroje potvrdzujúce Perryho smrť. Podľa zdrojov webu TMZ záchranári prišli na pomoc pre zástavu srdca a telo herca našli vo vírivke.

„Matthew bol neuveriteľne nadaný herec a nezmazateľný člen rodiny Warner Bros.,“ uviedla televízna spoločnosť vo vyhlásení. „Vplyv jeho komediálneho génia cítil celý svet a jeho odkaz bude žiť v srdciach mnohých ľudí. Toto je veľmi smutný deň, cítime s jeho rodinou, jeho blízkymi a všetkými jeho oddanými fanúšikmi,“ dodala spoločnosť Warner Bros.

Na cenu Emmy nominovaný Matthew Perry okrem seriálu Priatelia účinkoval tiež vo filmoch Iba blázni sa ponáhľajú (1997), Takmer hrdinovia (1998), Traja do tanga (1999), Môj sused zabijak (2000), Slúžiť Sáre (2002), Môj sused zabijak 2 (2004), Triumf: Príbeh Rona Clarka (2006), Znovu 17 (2009) alebo v seriáli Studio 60 on the Sunset Strip (2006 – 2007).