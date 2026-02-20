Zomrel americký herec Eric Dane, hviezda seriálu Klinika Grace

Herec prehral boj s amyotrofickou laterálnou sklerózou.
Zosnulý americký herec Eric Dane. Foto: SITA/AP
Americký herec Eric Dane známy zo seriálu Klinika Grace či Eufória, zomrel vo veku 53 rokov, necelý rok po tom, ako verejne oznámil, že mu diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS). Informuje o tom britský portál The Guardian.

Dane zomrel vo štvrtok popoludní, uviedli jeho zástupcovia vo vyhlásení. Herec v apríli prvýkrát oznámil, že mu diagnostikovali ALS, čo je ochorenie motorických neurónov.

„Svoje posledné dni strávil v kruhu svojich drahých priateľov, oddanej manželky a dvoch krásnych dcér Billie a Georgie, ktoré boli stredobodom jeho sveta,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Amyotrofická laterálna skleróza patrí medzi najčastejšie formy ochorení motorických neurónov. Ide o smrteľné neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom ľudia postupne strácajú schopnosť používať končatiny, hovoriť, prehĺtať a napokon aj samostatne dýchať.

Na ochorenie neexistuje liek. Ľudia s touto diagnózou v priemere zomierajú približne 27 mesiacov po jej prejavení sa, ale niektorí pacienti môžu žiť aj desaťročia. Príkladom je známy anglický fyzik a kozmológ Stephen Hawking, ktorému vo veku 21 rokov diagnostikovali pomaly postupujúcu formu ochorenia a dožil sa 76 rokov.

Dane účinkoval aj vo filmoch X-Men: Posledný vzdor, Marley a ja, Valentín, Varieté a Bad Boys: Na život a na smrť.

