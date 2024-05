Zníženie veku na mobilizáciu môže zvýšiť počet ukrajinských vojakov približne o stotisíc

Mobilizácia mužov vo veku od 25 rokov do 27 rokov by podľa zdrojov z ukrajinského generálneho štábu mohla zvýšiť počet príslušníkov armády krajiny o približne 100-tisíc. Konštatuje to spravodajský web Ukrajinská pravda.

Ako ďalej web poznamenáva, zákon o znížení veku na mobilizáciu z 27 na 25 rokov čakal po schválení v ukrajinskom parlamente na prezidentov podpis takmer rok.

Volodymyr Zelenskyj podľa webu váhal aj pre finančné aspekty mobilizácie. V závere minulého roka ukrajinský prezident oznámil, že armáda navrhla mobilizáciu 450-tisíc až 500-tisíc ľudí, vrátane mužov vo veku od 25 do 27 rokov.

Zelenskyj odhadol, že mobilizácia takého počtu ľudí by znamenala pre štátny rozpočet náklady zhruba 13,4 miliardy dolárov. Zákon však Zelenskyj napokon podpísal vzhľadom na vyčerpanie ukrajinskej armády, dodáva web.