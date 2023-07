Zničené obilie v Čornomorsku malo ísť Číňanom. Cieľom ruského teroru nie sú len Ukrajinci, vyhlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že 60-tisíc ton obilia, ktoré Rusi zničili pri najnovších útokoch na infraštruktúru v Odeskej oblasti, malo z prístavu v Čornomorsku putovať do Číny. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to vo svojom nočnom príhovore.

Približne milión ton potravín

„Tento útok dokazuje, že ich cieľom nie je len Ukrajina, a nielen životy našich ľudí. V prístavoch, ktoré boli dnes napadnuté, je uskladnených asi milión ton potravín. To je objem, ktorý mal byť už dávno dodaný do spotrebiteľských krajín v Afrike a Ázii. V prístavnom termináli, ktorý v noci na dnes ruským terorom utrpel najviac, bolo uložených 60-tisíc ton poľnohospodárskych produktov, ktoré mali byť odoslané do Číny. To znamená, že každý je ovplyvnený týmto ruským terorom,“ povedal Zelenskyj.

Utrpela infraštruktúra

O zničení spomenutého množstva obilia niekoľko hodín predtým informoval ukrajinský minister poľnohospodárstva Mykola Solskyj. Veľká časť infraštruktúry na vývoz obilia v prístave Čornomorsk bola tiež vyradená z prevádzky.

Ruské útoky zasiahli i prístav a obilné terminály v Odese a odborníci odhadujú, že úplná obnova dotknutých zariadení bude trvať najmenej rok.