Zneuctil Schumachera? Gasly zdieľal nešťastnú fotografiu, ktorá sa podala na tú pred tragédiou - FOTO

Kritika prišla aj preto, lebo dcéra hviezdneho jazdca pridala fotografiu z minulosti, kde sa celá rodinka vrátane Michaela usmieva do objektívu.
Michael Schumacher - jazdec F1, ktorého meno sa stalo legendou a symbolom
Tretieho januára oslávil svoje 57. narodeniny legendárny jazdec Formuly 1 Michael Schumacher. So svetom ich osláviť nemohol, keďže jeho zdravotný stav je prísne utajovaný jeho rodinou.

Nemecký pilot mal v decembri 2013 nehodu na lyžiarskej zjazdovke v Alpách, keď zišiel z trate, narazil do kameňa a utrpel vážne poranenie mozgu.

Od toho času vie len málo ľudí, čo s ním je a ako je na tom zdravotne. Nevedno, či si ho takto chcel uctiť ďalší jazdec Formuly 1 Pierre Gasly alebo to bola len nešťastná náhoda.

Francúz na sociálnej sieti zdieľal fotografie z lyžovačky z Álp. Obdobne sa podobali na tie, ktoré zverejnil tesne pred nehodou samotný Schumacher.

Gasly mal na sebe oblečenú červenú bundu Ferrari s logom známej tabakovej spoločnosti, čierne nohavice a nasadené lyže. Pridal k tomu popisok: „Snehové nebo“.

Viacnásobná kritika

Možno bola iba náhoda, že príspevok pridal 3. januára, čiže v deň narodenín Schumachera. Všetko však svedčí, že nejaký náznak úcty tam mohol byť, no fanúšikovia legendárneho jazdca to tak nevnímali a opisovali to ako morbídnosť.

„Človeče… nesprávne načasovanie,“ napísal jeden z nich s plačúcim emotikonom.

„Zverejniť toto na Michaelove narodeniny s červenou bundou je šialené,“ ozval sa ďalší.

„Toto znie ako neúcta.“

„Cítim niečo zlé, keď vodič F1 ide lyžovať.“

Dojímavá fotografia

Niektoré z komentárov však boli pozitívne a našli tam Gaslyho podporu pre Schumachera. „Spôsob, ako si uctiť legendu.“

Kritika však prišla aj preto, lebo dcéra hviezdneho jazdca pridala fotografiu z minulosti, kde sa celá rodinka vrátane Michaela usmieva do objektívu.

„Najlepší a navždy. Všetko najlepšie, ocko,“ napísala Gina počas narodenín svojho otca, ktorého zdravotný stav je stále veľkou neznámou.

