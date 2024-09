Známi športovci pozývajú na 10. ročník obľúbeného športového podujatia. Blíži sa Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň bude Slovensko žiť športom o čosi viac ako inokedy. Na Slovensko zavíta jubilejný 10. ročník celoeurópskej iniciatívy Európskej komisie s názvom Európsky týždeň športu (ETŠ). Od 23. do 30. septembra 2024 sa účastníci môžu tešiť na osobnosti slovenskej športovej scény aj na atraktívne športové aktivity, ktorých hlavnou témou zostáva výstižné #BeActive.

Pohyb pre všetkých

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Do projektu sa každý rok zapája viac ako 40 krajín zo starého kontinentu bez ohľadu na vek, zázemie či fyzickú kondíciu. „Našim cieľom je, aby ľudia v každom veku športovali. Či už individuálne, s kamarátmi alebo rodinou. Pohyb má povzbudiť myseľ a upevniť zdravie,“ povedal Vladimír Baluška, riaditeľ Národného športového centra, ktoré je na Slovensku koordinátorom celého podujatia.

Športová udalosť celého týždňa

#BeActive night bude hlavnou udalosťou Európskeho týždňa športu. Tradičným miestom je bratislavský park Alfréda Wetzlera v Ružinove. Nabitý program a slovenské športové osobnosti sa na návštevníkov tešia už v sobotu 28. septembra 2024 od 15:00 do 19:00 hod. Okrem zábavy budú môcť ľudia vyhrať aj zaujímavé ceny. „Pre návštevníkov sú pripravené rôzne športové disciplíny a my ich za športové výkony radi oceníme. Tešíme sa na každého, kto nám príde ukázať, čo sa v ňom skrýva,“ pozýva na #BeActive night Vladimír Baluška.

ETŠ na školách

Európsky týždeň športu myslí aj na našich najmenších a podporu ich záujmu o športovanie. V rámci toho prebiehajú aktivity pod názvom #BeActive School aj na materských a základných školách. „V NŠC si uvedomujeme, aké dôležité je pestovať záujem o šport už u najmenších detí. Preto sa tešíme, že v rámci ETŠ existuje aj projekt #BeActive School a zároveň pozývame všetky materské aj základné školy, aby sa do projektu zapojili,“ doplnil Juraj Sýkora, vedúci oddelenia projektov v NŠC.

Hviezdni ambasádori

Na ETŠ pozývajú elitní slovenskí športovci – gymnastka Barbora Mokošová, boxer Tomi KID Kovács, či šprintér Ján Volko. #BeActive night v bratislavskom Ružinove je aj skvelá príležitosť stretnúť vrcholových športovcov. Hlavný športový program bude mať na starosti priamo Tomi KID Kovács a ľudia budú mať možnosť vyskúšať si rôzne aktivity na rôznych stanovištiach, vrátane gymnastiky, ktorú bude mať pod palcom gymnastka Barbora Mokošová. Nebudú chýbať ani atletika, lukostreľba, či veslovanie. Čoraz viac obľúbený Nordic Walking predstaví Lucia Turaz Okoličány.

Zapojte sa aj vy

Možnosť registrovať svoje podujatie na Európsky týždeň športu je otvorená pre všetkých, ktorí by chceli byť súčasťou tejto akcie a to už od 1.9. až do 15.10. Organizátori aktivít môžu túto možnosť využiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke http://www.tyzdensportu.sk/.

