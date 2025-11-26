Známemu trénerovi našli nádor na mozgu. Rád by si ešte pozrel budúcoročné MS

Napriek tomu však odcestoval minulý týždeň do Milána, aby videl Nórsko kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta po výhre 4:1 nad Talianskom.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Netherlands Iceland Soccer
Už bývalý nórsky futbalista a tréner Age Hareide. Foto: SITA/AP
Nórsko Futbal Futbal z lokality Nórsko

Bývalý nórsky futbalový tréner Åge Hareide sa lieči na rakovinu mozgu. Jeho syn Bendik povedal pre tamojšiu televíziu NRK, že jeho 72-ročný otec podstúpil ožarovanie a chemoterapiu.

Napriek tomu však odcestoval minulý týždeň do Milána, aby videl Nórsko kvalifikovať sa na majstrovstvá sveta po výhre 4:1 nad Talianskom.

Ako hráč odohral za Nórsko 50 zápasov ako stredný obranca, ale nikdy sa nezúčastnil veľkého turnaja. Tri sezóny strávil v anglickej najvyššej súťaži v Manchestri City a Norwichi.

Ako tréner viedol nórsky národný tím päť rokov do roku 2008, no nekvalifikovali sa na žiadny finálový turnaj. Neskôr doviedol Dánsko na MS 2018 do osemfinále. V roku 2023 začal trénovať Island, ale pred rokom ukončil kariéru.

Hareide koučoval aj Malmö, s ktorým sa dostal do hlavnej časti Ligy majstrov v sezóne 2014/15, čo je doteraz posledný švédsky klub, ktorý postúpil do tejto fázy súťaže.

S Rosenborgom, Bröndby, Helsingborgom a Malmö získal národné ligové tituly v Nórsku, Dánsku a Švédsku.

Bendik Hareide povedal, že jeho otec si v júli všimol príznaky jeho choroby vrátane ťažkostí s rozprávaním.

„Bohužiaľ už nemôžem vziať žiadne trénerské angažmán,“ povedala legenda.

Jeho syn k tomu dodal: „Dúfam, že si spolu budúce leto užijeme majstrovstvá sveta. Teraz sa však sústredíme najmä na to, aby sme spolu strávili pekné Vianoce.“

Viac k osobe: Age Hareide
Firmy a inštitúcie: nórska futbalová reprezentácia
Okruhy tém: Choroba Liečba MS 2026 vo futbale Rakovina Zdravie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk