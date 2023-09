Známe tváre si vychutnali romantiku na veľkom plátne. Posledný diel ságy After je už v kinách

Na piatu, záverečná kapitolu filmovej série After čakali milióny fanúšikov a najmä fanúšičiek z celého sveta a medzi nimi aj množstvo známych Sloveniek či Slovákov. Stredajšiu premiéru romantickej novinky s názvom After: Navždy si preto nenechali ujsť ani slovenské celebrity a influenceri.

Na to, ako to so vzťahom Tessy a Hardina dopadne, boli zvedavé napríklad herečky Lívia Bielovič, Broňa Kováčiková či herec Victor Ibara, účastníčky šou Ruža pre nevestu Virgínia Buberníková a Natália Tlkancová, modelka Viktória Podmanická, moderátorka Nora Krchňáková, komička Diana Tuhá, alias Nasratá žena, a mnohí ďalší.

A na čo sa teda diváci môžu vo finále úspešnej filmovej a knižnej ságy tešiť? Posledný diel nazrie hlbšie do Hardinovej duše a prinesie odpoveď na otázku, či osudová, no aj bolestivá láska Tessy a Hardina spojí ich životy v dobrom i zlom, alebo sa ich cesty navždy rozídu. Po rozchode začína Tessa nový život a Hardin odcestuje do Portugalska, aby sa vyrovnal s nepríjemnou minulosťou a našiel cestu k svojej životnej láske, ktorá preňho ešte nikdy predtým nebola taká vzdialená.

„Keď som si prvýkrát prečítal scenár k piatemu dielu, hneď som sa doň ponoril. Je skvelé objavovať všetky časti Hardinovej duše a pridávať posledné kúsky do mozaiky celého príbehu,“ hovorí predstaviteľ Hardina Hero Fiennes Tiffin. „Vo filme After: Navždy sa môžete tešiť na sexuálne scény, skákanie z útesov, bitky, nové herecké tváre, niekoľkých známych hercov, a samozrejme na množstvo vecí, ktoré diváci ešte nevideli,“ dodáva herec, ktorý sa stal idolom mnohých diváčok.

V poslednej časti série hereckú zostavu popri „stáliciach“, ako Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard či Stephen Moyer, doplnia aj nováčikovia, napríklad Mimi Keene, známa zo seriálu Sex Education. Obľúbená britská herečka si vo filme After: Navždy zahrá Hardinovu bývalku Natalie, u ktorej bude Hardin hľadať odpustenie za hriechy z minulosti. Novou tvárou je aj taliansky herec a spevák Benjamin Mascolo, ktorý v minulosti chodil s Bellou Thorneovou. V romantickej novinke stvárni súčasného priateľa Natalie.

Posledný film sa natáčal v Portugalsku, čo nepochybne potešilo štáb a hercov, ktorí mohli tráviť každú voľnú chvíľu na pláži. Hero Fiennes Tiffin síce so smiechom uznáva, že vysoké teploty, čierne oblečenie a falošné tetovanie nie sú práve ideálnou kombináciou, ale zároveň jedným dychom dodáva, že si natáčanie na tomto slnečnom mieste užil. „Myslím si, že je fajn ukázať Hardina v úplne inom prostredí a vidieť, ako naň reaguje,“ hovorí herec. „Lepšie miesto na prácu som si ani nemohol priať. Portugalsko je nádherné,“ uzatvára filmový Hardin.

A keďže sa na Slovensku už oficiálne začala jeseň, dovolenkovú atmosféru si teraz diváci môžu vychutnať aspoň na veľkom plátne. Nenechajte si ujsť príbeh plný slnka, mora, vášne a silných emócií. Film After: Navždy je od 21. septembra v slovenských kinách.

