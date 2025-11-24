Sú najlepší aj bez Sinnera. Taliani oslávili víťazný hetrik v Davisovom pohári - VIDEO

Kedysi vládli Davisovmu poháru Austrálčania a Američania. Neskôr prišla éra Švédska, Nemecka aj Španielska. Súčasnými kráľmi najprestížnejšej súťaže mužských tenisových tímov sú už tri roky Taliani.
Víťazný hetrik v domácom prostredí v Bologni dovŕšili zverenci kapitána Filippa Volandri finálovým triumfom nad Španielmi 2:0.
Nadviazali na Američanov
Taliansko sa stalo prvou krajinou od roku 1972, ktorá získala tri tituly v neprerušenej sérii. V rokoch 1968 – 1972 sa päťkrát za sebou tešili Američania.
Rozhodujúci druhý bod vo finále získal Flavio Cobolli, ktorý predviedol parádnu otočku proti Jaumemu Munarovi. Zvíťazil 1:6, 7:6 (5), 7:5 a v SuperTennis Arene v Bologni dostal do varu 10-tisíc divákov.
Bez Sinnera
Tí utvorili domácim tenistom atmosféru podobnú tej z futbalových trávnikov. Prvý bod pre domácich predtým získal Matteo Berrettini, ktorý zdolal Pabla Carrena Bustu 6:3, 6:4.
Taliansky triumf je o to cennejší, že v tíme chýbali dvaja hráči z absolútnej svetovej špičky – svetová dvojka Jannik Sinner a osmička Lorenzo Musetti.
Cobolli aj Bolelli
Najvyššie postaveným hráčom Talianska v singlovom rebríčku ATP spomedzi tých, ktorí si zahrali na finálovom turnaji v Bologni, je 23-ročný Cobolli na 22. priečke. Ďalšími víťaznými dielikmi v tíme Talianska boli Lorenzo Sonego (39.), už spomenutý Berrettini (56.), Andrea Vavassori (341.) a špecialista na štvorhru, 40-ročný Simone Bolelli. V deblovom rebríčku ATP mu patrí 13. pozícia.
Jeden pre druhého
„Celý náš tím je výnimočný. Pracujeme jeden pre druhého, dopĺňame sa a povzbudzujeme.Výnimočný vzťah mám však s Matteom Berrettinim. On je pre mňa ako brat, osoba veľmi blízka,“ uviedol Cobolli na webe daviscup.org.
Bývalý finalista Wimbledonu Berrettini kontroval pre Supertennis.tv:
„Víťazstvo v Davisovom pohári je pre mňa tento rok ešte výnimočnejšie. Prvý z troch titulov za sebou som zažil ako divák. Pri druhom som už bol aj ako hráč a teraz je to úplne najviac, lebo nám v tíme chýbali viacerí špičkoví hráči. Ukázali sme však, že sme jednotní a silní.“
Dotiahli sa na Francúzov
Najúspešnejšou krajinou histórie Davisovho pohára je USA s 9 titulmi. Taliani sa ziskom štvrtého titulu (prvý bol ešte v roku 1976) posunuli do najlepšej šestky na úroveň Francúzov.
„Vždy sme pripravení sa navzájom podporovať. Panuje medzi nami v tíme skvelá energia aj chémia. Je úžasné, že som počas zápasu mohol na diaľku pomáhať Flaviovi Cobollimu a cítiť ako herne rastie. Tento titul je naozaj tímové dielo,“ doplnil Berrettini.