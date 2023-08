Zmeny vo vedení Deal Advisory služieb v KPMG na Slovensku

S účinnosťou od 1. augusta 2023 bol Marc Leubner, partner KPMG na Slovensku, poverený vedením nášho tímu v oblasti Deal Advisory (transakčné poradenstvo). Vo vedení ho podporí Miroslav Talian, ktorý bude zodpovedný za špecifickú ponuku služieb v oblasti fúzií a akvizícií (M&A). Tieto zmeny reflektujú záväzok firmy poskytovať vysokokvalitné odborné znalosti v oblasti poradenstva a zabezpečiť trvalý úspech na slovenskom trhu i mimo neho.

V oblasti transakčného poradenstva na slovenskom trhu sa KPMG môže pochváliť dlhoročnými skúsenosťami, ako aj rozvojom a rozširovaním stabilného a dynamického tímu s rozsiahlymi znalosťami miestnych a medzinárodných špecifík. „Vďaka tomu dokážeme pružne reagovať na dynamiku súčasnej doby a objavovať nové príležitosti. Sme preto hrdí na to, že máme na čele transakčného poradenstva nový silný tím. Niet pochýb o tom, že budú pokračovať v odkaze Stana Šumského, pod ktorého vedením sme sa dlhé roky podieľali na tých najväčších M&A transakciách na Slovensku,“ hovorí Kenneth Ryan, vedúci partner KPMG na Slovensku.

Deal Advisory predstavuje kompletný balík služieb, ktorými KPMG na Slovensku podporuje svojich klientov vo všetkých fázach transakčného cyklu, od poradenstva pri samotných transakciách, cez fúzie a akvizície až po oceňovanie, pričom využíva daňové, právne a konzultačné znalosti iných tímov spoločnosti. Vďaka prístupu k širokému spektru znalostí a skúseností v rámci jednej firmy môžu klienti z každej transakcie vyťažiť maximum. Prehľad úspešný transakcií: Úspešné transakcie | Deal Advisory – KPMG Slovensko

Marc Leubner, Head of Deal Advisory, pôsobí v KPMG na Slovensku od roku 1997 a od roku 2004 vedie zákazky v rámci Deal Advisory tímu. Má takmer dvadsaťročné skúsenosti s poradenstvom pre lokálne, ako aj medzinárodné firmy pri kúpe alebo predaji firiem na Slovensku a v zahraničí.

Miroslav Talian, nastúpil do KPMG na Slovensku v roku 2009. Dlhé roky úzko spolupracoval so Stanom Šumským na vedení transakčných projektov pre slovenské podniky, ktoré sa usilovali o exit, získanie nového kapitálu alebo expanziu do zahraničia, so zameraním najmä na energetiku, priemysel a poľnohospodárstvo.

Miroslav Talian. Foto: KPMG

Marc a Miro sú spoluautormi praktickej príručky Inovácie a trendy v M&A.

