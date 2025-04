Zmaril poslednú šancu súpera v zápase. Na ihrisko hodil ďalšiu loptu, hra sa tak prerušila - VIDEO

Belgický futbalový klub Union Saint-Gilloise odhalil skutočnú identitu vinníka, ktorý hodil loptu na ihrisko z lavičky v rozhodujúcom momente víkendového víťazstva nad Racingom Genk v skupine o titul.

Táto taktika, ktorá znamenala plytvanie časom, vyvolala ostrú diskusiu a zatienila víťazstvo Unionu 2:1, vďaka ktorému sa v tabuľke vyrovnal práve Genku na 40 bodov.

Na vedúci Club Bruggy však oba tímy strácajú dva body. Šesť kôl pred koncom súťaže sa tak vytvoril tesný súboj trojice klubov o titul.

Lopta bola vhodená v momente, keď Genk, ktorý práve stiahol náskok na rozdiel jedného gólu, podnikal svoj posledný útok pri pokuse o vyrovnanie.

Na ihrisku tak boli v jednej chvíli dve lopty a rozhodca musel prerušiť hru. Informoval o tom web theguardian.com.

Za vinníka bol označený a vylúčený kustód Unionu Ibrahim Fadili, ale neskôr sa ukázalo, že vinníkom bol rezervný brankár a bývalý hráč Genku.

„Po interných diskusiách sa ukázalo, že to bol náš gólman Vic Chambaere, kto hodil loptu na ihrisko. Ide o čin, ktorý dôrazne neschvaľujeme a ktorý neodráža naše hodnoty i našich priaznivcov. Union bude na ihrisku vždy bojovať až do konca, ale predovšetkým sme zástancami rešpektu a fair-play na ihrisku aj mimo neho,“ uviedol klub vo vyhlásení.

„Zároveň sa chceme ospravedlniť rozhodcovi zápasu a nášmu súperovi za to, že sme v posledných minútach zápasu hodili loptu na ihrisko,“ doplnil Union Saint-Gilloise.

😯🇧🇪 Meanwhile in Belgium… A Union Saint-Gilloise staff member kicked a ball onto the pitch to stop Genk from attacking in the last minute of the match!

The staff member was sent off. 🔴‼️ pic.twitter.com/Urz3G2V8rY

— EuroFoot (@eurofootcom) April 21, 2025