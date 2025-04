Guardiola je po dlhom čase v eufórii. Dramatické víťazstvo posunulo ManCity vyššie v tabuľke - VIDEO

Pep Guardiola v utorok večer búrlivo oslavoval. Jeho anglický tím Manchester City zvíťazil v dôležitom zápase Premier League 2024/2025 o miestenku do Ligy majstrov nad Aston Villou 2:1, pričom víťazný gól strelil v nadstavenom čase.

Španielsky kouč „Citizens“ priznal, že jeho divoká oslava víťazného gólu Matheusa Nunesa v nadstavenom čase bola zvláštna, keďže Manchester City nedáva toľko gólov v záveroch zápasov ako iné mužstvá v Premier League.

Osud vo vlastných rukách

Nunes poslal City k dôležitému víťazstvu 2:1 vo štvrtej minúte nadstaveného času a tím z Etihad Stadium tak poskočil na 3. priečku v tabuľke. Aston Ville patrí 7. miesto a naďalej môže pomýšľať na LM.

⚽️ Man City scores! 90+4′ Matheus Nunes

Assist: Jeremy Doku Man City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2 – 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa #MCIAVL pic.twitter.com/xs8OHjK7Xe — futballtherapy (@futbaltherapy) April 22, 2025

„Citizens“ boli sekundy od nepriaznivého výsledku v boji o miestenku do Ligy majstrov cez umiestnenie v prvej päťke. Teraz však majú svoj osud vo vlastných rukách, do konca ročníka odohrajú ešte štyri zápasy.

V klube cítiť tlak

„Nie sme na to zvyknutí. To patrí najmä Liverpoolu, pod Jürgenom Kloppom dali toľkokrát víťazné góly na konci stretnutí. A Arsenal pod Mikelom Artetom tiež. Nie som na to zvyknutý, takže som naozaj, naozaj šťastný,“ povedal Guardiola.

„Futbal je emócia. Pre fanúšikov, hráčov. V klube je veľký tlak, aby sme sa dostali do Ligy majstrov. Hráči sa však správajú neuveriteľne. Sme veľmi spokojní, ako na tom sme pred poslednými štyrmi zápasmi.“