Zlé správy pre nemeckú reprezentáciu. Ter Stegen podstúpi operáciu zadného stehenného svalu

Marc-André ter Stegen si zranil zadný stehenný sval vo víkendovom zápase La Ligy, jeho liečba ovplyvní možnú účasť na MS 2026.
Marc-André ter Stegen
Nemecký brankár Marc-André ter Stegen z FC Barcelona v súboji španielskej La Ligy 2024/2025 proti Rayu Vallecano. Foto: SITA/AP
Nemecký reprezentačný brankár Marc-André ter Stegen podstúpi už v piatok operáciu zadného stehenného svalu, ktorý si poranil počas víkendu v súboji La Ligy. Aktuálne chytá v Španielsku za Gironu, v ktorej je na hosťovaní z neďalekého FC Barcelona.

Tím Girona CF na sociálnych sieťach oznámil, že 33-ročný brankár „podstúpi operáciu v piatok pre zranenie zadného stehenného svalu v ľavej stehnovej oblasti“. Klub zároveň uviedol, že časový plán rekonvalescencie bude známy až po zákroku.

Ter Stegen odišiel na hosťovanie do Girony v januári s cieľom získať viac herného času pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, ktoré sa začnú v polovici júna. Španielske médiá informovali, že Girona zvažovala návrat gólmana späť do Barcelony, čo je povolené podľa podmienok hosťovania.

Táto správa predstavuje ďalší nepriaznivý moment pre nemeckú jednotku v bránke, ktorej účasť na svetovom šampionáte je stále nejasná. Ter Stegen sa stal jednotkou po odchode Manuela Neuera do „reprezentačného dôchodku“ v lete 2024, no trápia ho viaceré zranenia.

Tréner nemeckého národného tímu Julian Nagelsmann vyjadril podporu Ter Stegenovi a označil zranenie za „neuveriteľne kruté“. „Všetko, na čom teraz záleží, je jeho pokojné zotavenie bez akéhokoľvek dodatočného tlaku. Sme všetci s ním,“ povedal Nagelsmann.

Potvrdil tiež, že Ter Stegen bude mimo hry minimálne do apríla, čo znamená, že vynechá dva marcové prípravné zápasy Nemecka.

