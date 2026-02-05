Zlé správy pre nemeckú reprezentáciu. Ter Stegen podstúpi operáciu zadného stehenného svalu

Nemecký reprezentačný brankár Marc-André ter Stegen podstúpi už v piatok operáciu zadného stehenného svalu, ktorý si poranil počas víkendu v súboji La Ligy. Aktuálne chytá v Španielsku za Gironu, v ktorej je na hosťovaní z neďalekého FC Barcelona.
Barcelona zvažuje právne kroky v prípade zranenia brankára Ter Stegena
Tím Girona CF na sociálnych sieťach oznámil, že 33-ročný brankár „podstúpi operáciu v piatok pre zranenie zadného stehenného svalu v ľavej stehnovej oblasti“. Klub zároveň uviedol, že časový plán rekonvalescencie bude známy až po zákroku.
Ter Stegen odišiel na hosťovanie do Girony v januári s cieľom získať viac herného času pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, ktoré sa začnú v polovici júna. Španielske médiá informovali, že Girona zvažovala návrat gólmana späť do Barcelony, čo je povolené podľa podmienok hosťovania.
Brankár Barcelony Ter Stegen podstúpi operáciu chrbta, mimo bude tri mesiace
Táto správa predstavuje ďalší nepriaznivý moment pre nemeckú jednotku v bránke, ktorej účasť na svetovom šampionáte je stále nejasná. Ter Stegen sa stal jednotkou po odchode Manuela Neuera do „reprezentačného dôchodku“ v lete 2024, no trápia ho viaceré zranenia.
Tréner nemeckého národného tímu Julian Nagelsmann vyjadril podporu Ter Stegenovi a označil zranenie za „neuveriteľne kruté“. „Všetko, na čom teraz záleží, je jeho pokojné zotavenie bez akéhokoľvek dodatočného tlaku. Sme všetci s ním,“ povedal Nagelsmann.
Nagelsmann vyjadril podporu zranenému brankárovi Ter Stegenovi. Sme všetci za ním, vyhlásil tréner nemeckej reprezentácie
Potvrdil tiež, že Ter Stegen bude mimo hry minimálne do apríla, čo znamená, že vynechá dva marcové prípravné zápasy Nemecka.