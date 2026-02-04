Nagelsmann vyjadril podporu zranenému brankárovi Ter Stegenovi. Sme všetci za ním, vyhlásil tréner nemeckej reprezentácie

Marc-André ter Stegen má svalové problémy v oblasti stehna a je otázne, kedy sa vráti do súťažného diania a či bude mať pred MS 2026 dostatočnú zápasovú prax.
Marc-André ter Stegen
Nemecký futbalový brankár Marc-André ter Stegen vo farbách FC Barcelona. Foto: SITA/AP
Nemecko Futbal

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyjadril podporu brankárovi Marcovi-Andrému ter Stegenovi v snahe vrátiť sa do plnej kondície pred tohtoročnými majstrovstvami sveta. Tridsaťtriročný gólman počas ostatného víkendu utrpel svalové zranenie stehna a čaká ho dlhšia pauza.

Rodák z Mönchengladbachu je kmeňový hráč španielskeho FC Barcelona, no aktuálne hosťuje v konkurenčnej Girone s cieľom získať viac herného času pred svetovým šampionátom. Zástupcovia Girony oznámili, že Ter Stegen podstúpi ďalšie vyšetrenia, ale pravdepodobne vynechá niekoľko mesiacov vrátane marcových prípravných zápasov reprezentácie Nemecka proti výberom Švajčiarska a Ghany.

„Je to neuveriteľne kruté. Marc sa práve vrátil a bol na dobrej ceste. Veľmi sme očakávali jeho návrat v národnom tíme. Teraz je dôležité, aby sa pokojne zotavil bez akéhokoľvek ďalšieho tlaku. Sme všetci za ním,“ povedal Nagelsmann pre nemeckú agentúru SID, dcérsku spoločnosť AFP.

Ter Stegen v národnom tíme dlhodobo kryl chrbát jednotke Manuelovi Neuerovi. Po tom, ako Neuer v roku 2024 ukončil reprezentačnú kariéru, sa Ter Stegen stal brankárskou jednotkou, no prišla séria zranení. Pre problémy s kolenom vynechal podstatnú časť minulej sezóny a v aktuálnej ho trápil chrbát. V FC Barcelona klesol v hierarchii brankárov za Joana Garcíu a Wojciecha Szczesného.

Nagelsmann a športový riaditeľ Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Rudi Völler opakovane potvrdzovali, že Ter Stegen je naďalej prvou voľbou do bránky národného tímu, ak je zdravotne v poriadku. Zdôraznili aj dôležitosť zápasovej praxe pred šampionátom. Počas absencie Ter Stegena chytá Oliver Baumann z Hoffenheimu, no rastú aj výzvy na návrat Manuela Neuera, ktorý je naďalej brankárskou oporou Bayernu Mníchov.

