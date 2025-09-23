Zlatý prášok, baletky, hudba a celebrity. Kamil Peteraj oslavoval 80-tku (Video)

Slávnostný večer Kamila Peteraja sa konal v elegantnej atmosfére bratislavského hotela, kde knihu krstili speváčky Kristína a Karmen Pál-Baláž zlatým práškom. Kniha s názvom Zlatá kniha Kamila Peteraja obsahuje výber jeho najlepšej tvorby a je doplnená ilustráciami Martina Augustína.
Táto luxusná publikácia vychádza v limitovanej edícii 500 kusov a zaujme nielen obsahom, ale aj precíznym grafickým spracovaním, pod ktorým je podpísaná Barbara Baloghová.
Špeciálnym darčekom ju knihám 1 až 10 je ručne maľovaný drevený triptych Martina Augustína. V komplete je nielen exkluzívna ručne číslovaná kniha, ale aj ozdobné puzdro so zlatou razbou, certifikát originality, biele rukavice a fine art print Martina Augustína – grafika Každá o srdce sa delí alebo A ticho v tvojom dychu dýcha.
Kamil Peteraj je autorom vyše 20 básnických zbierok a približne 1800 piesňových textov – spolu so skladbami pre televízne seriály môže mať na svojom konte až 2400 diel. Jeho texty interpretovali najvýraznejšie osobnosti slovenskej hudobnej scény a mnohé z nich sa stali neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva.
Pozrite si VIDEO reportáž z uvedenia knihy:
Zlatá oslava
Jubileum básnického majstra Kamila Peteraja oslávili predstavením jeho knihy v bratislavskom hoteli. Večerom sprevádzala už tradične moderátorka Marianna Ďurianová. Knihu na pódium priniesli baletky Slovenského národného divadla Ema Dobešová a Veronika Yungová.
Kamil Peteraj spoločne s Martinom Augustínom a Gabrielou Belopotockou predstavili jedinečnú publikáciu v celej jej kráse. Ku gratulantom sa pridali speváčka Kristína a Karmen Pál-Baláž, ktorým Kamil píše piesňové texty. Obe sú dôkazom toho, že jeho majstrovstvo prechádza naprieč generáciami a oslovuje aj mladých ľudí.
Audio pozdravy pridali Katka Žbirková a Pavol Hammel.
Večer zakončilo vystúpenie Karmen Pál-Baláž a maďarského speváka Olivera Patocsku, ktorý v bezchybnej slovenčine interpretoval text Kamila Peteraja.
Všetko o Zlatej knihe Kamila Peteraja nájdete na LuxusnaKniznica.sk
Milan Buno, knižný publicista
