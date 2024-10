Zlatá lopta po 64 rokoch pre Španiela. Rodri zdolal aj hviezdy Realu Madrid (video)

Stredopoliar Manchestru City sa v minulej sezóne stal majstrom Anglicka a so španielskou reprezentáciou vybojoval v Nemecku titul majstra Európy.

Tradičná novinárska anketa magazínu France Football sa tento rok prvýkrát konala aj pod hlavičkou UEFA.

Pomáhal si barlami

Rodrigo Hernández Cascante si pri prevzatí trofeje v Theatre du Chatelet v Paríži musel pomôcť barlami, keďže pred niekoľkými týždňami mal operované koleno. Toto zranenie ho vyradí pravdepodobne do konca sezóny.

Rodri v internom súboji o vzácnu trofej zdolal hviezdy Realu Madrid – Brazílčana Viníciusa Júniora, Angličana Juda Bellinghama aj Španiela Daniho Carvajala.

Títo traja sa v uplynulej sezóne tešili s Realom z triumfu v Lige majstrov aj španielskej La Lige, Bellingham vybojoval s Angličanmi striebro na ME a Carvajal so Španielmi zlato.

Haaland až piaty

Na ďalších priečkach od piateho po desiate miesto skončili nórsky bombardér Manchestru City Erling Haaland, francúzsky útočník Realu Madrid a predtým PSG Kylian Mbappé, Argentínčan v službách Interu Miláno Lautaro Martínez, najlepší mladý futbalista na svete Lamine Yamal z FC Barcelona, nemecký už len bývalý dlhoročný hráč Realu Madrid Toni Kroos a kapitán anglickej reprezentácie a zároveň kanonier Bayernu Mníchov Harry Kane.

Iba tretí Španiel

Znie neuveriteľne, že Rodri sa stal iba tretí španielskym laureátom Zlatej lopty, ktorá sa udeľuje od roku 1956. Prvými dvoma boli Alfredo Di Stéfano (1957 a 1959) a Luis Suárez Miramontes (1960). Trvalo teda 64 rokov, kým sa s trofejou potešil znovu Španiel.

Rodri je známy skromnosťou a nesebeckosťou, čo je čitateľné aj z jeho futbalového prejavu. Je to pracant, ktorý zbiera lopty v strede podľa a rozdeľuje ich spoluhráčom radšej, ako by sa sám mal tlačiť do zakončenia.

„Nikdy by som si ako dieťa nepomyslel, že to dotiahnem až k Zlatej lopte. V posledných rokoch sa však moja hra dostala na vysokú úroveň. Snažím sa zlepšovať v každom zápase, to je moje krédo. Táto noc je pre mňa výnimočná,“ povedal 28-ročný Rodri v slávnostnom príhovore.

Triumfy aj pre Martíneza a Bonmatíovú

V ďalších kategóriách priniesla Zlatá lopta v uplynulej sezóne 2023/2024 nasledovné výsledky – za najlepšieho brankára vybrali Argentínčana Emiliana Martíneza, najlepší útočníci boli až dvaja – Harry Kane a Kylian Mbappé a za najlepšieho hráča do 21 rokov vyhlásili už spomenutého Yamala.

Najlepší klub je Real Madrid a u žien FC Barcelona. Najlepšou futbalistkou sa stala Španielka Aitana Bonmatíová.