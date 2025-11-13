Život na ulici si nevysníval nikto, neziskovka Depaul Slovensko začína zimnú kampaň na pomoc bezdomovcom

Každý má svoj sen, no život na ulici to nie je. Nezisková organizácia Depaul Slovensko prichádza so zimnou kampaňou Každý má svoj sen. Tá pripomína, že aj ľudia bez domova boli kedysi deťmi a mali svoje sny. Náročné situácie im však život zariadili inak a prišli o strechu nad hlavou.
Dnes títo ľudia snívajú o obyčajnom živote. Chcú mať domov, prácu, fungujúce vzťahy, zdravie a žiť v bezpečí. Organizácia vytvorila pre zimnú kampaň video, v ktorom sa pred kamerou striedajú deti hovoriace o svojich snoch.
Pravidelná pomoc
„Každý z nás mal svoj sen. Ale o živote na ulici nesníval nikto,“ hovorí na konci videa muž bez domova, ktorý sedí na tej istej stoličke ako deti.
Kampaň si kladie za cieľ povzbudiť verejnosť, aby pomohla ľuďom bez domova splniť im ich sen vrátiť sa do spoločnosti. Ľudia tak môžu spraviť formou pravidelnej podpory na Adoptuj si posteľ. Aj malá pravidelná pomoc totiž podľa organizácie znamená veľmi veľa.
Umožňuje totiž prevádzkovať zariadenia organizácie, ktoré vytvárajú bezpečné miesto pre ľudí bez domova nielen na prežitie zimy, ale aj pre nový začiatok. Riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš podotkol, že pomoc, ktorá mení osudy sa začína ľudskosťou a možnosťou prenocovať v bezpečí.
Prijímajú každého bez rozdielu
„Ľudia bez domova denne riešia základné existenčné otázky – kde môžu prespať v teple a bezpečí, kde sa najesť, osprchovať. Vtedy sa sen o návrate do spoločnosti zdá vzdialený a nereálny. Adopcia postele nie je len o nocľahu. Dokáže reálne plniť sny ľudí bez domova o návrate do spoločnosti a bežného života,“ doplnil riaditeľ organizácie, ktorá denne poskytuje nocľah, teplé jedlo, oblečenie, základné ošetrenie, hygienu či sociálne poradenstvo pre svojich klientov.
Depaul prijíma každého v núdzi, a to bez rozdielov. Ľudia sa môžu stať pravidelným podporovateľom postele v Nocľahárni sv. Vincenta, Integračnom programe bývania či Útulku sv. Lujzy. Organizácia priblížila, že podľa posledného sčítania obyvateľov bolo na Slovensku sčítaných viac ako 71-tisíc ľudí bez domova.
Ľudia na hranici chudoby
V hlavnom meste ich žije približne štyritisíc. Depaul súčasne upozorňuje, že viac ako 900-tisíc Slovákov žije na hranici chudoby. Organizácia tento nárast počtu ľudí rovnako pociťuje a čoraz viac ľudí vyhľadáva ich služby. Pred nikým však nezatvárajú dvere.
„V roku 2024 sme tu boli pre viac ako 2 200 ľudí v núdzi, poskytli 88 082 nocľahov, vydali 171 343 porcií jedál a vykonali 4 172 základných ošetrení. To všetko aj vďaka pomoci darcov, ktorých pomoc je nenahraditeľná,“ doplnila organizácia. K pomoci pre ľudí bez domova sa môže pridať každý na www.adoptujsipostel.sk a pomôcť im tak splniť svoj sen.