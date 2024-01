Získajte až 7 500 eur z grantového fondu na obnovu vnútrobloku

Zanedbané ihriská, neudržiavané parky alebo nevyužívané vnútrobloky nájdeme v mestách a obciach po celom Slovensku. Územia „nikoho“, ktoré dávno neslúžia svojmu pôvodnému účelu, často znižujú komfort a dobrý pocit z bývania. Ak máte nápad, ako skrášliť váš vnútroblok, okolie bytu či domu, prihláste svoj projekt a získajte až 7 500 eur z grantového fondu PSS.

Ľudia najlepšie vedia, čo im v okolí ich bytov a domov chýba a čo by chceli zlepšiť. Problémom sú často financie. PSS v spolupráci s Úniou miest Slovenska ponúka už deviaty rok mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj aktívnym jednotlivcom možnosť zapojiť sa do grantového programu PSS, ktorý pomáha zveľadiť priestor na sídliskách po celom Slovensku. Zanedbané vnútrobloky či parky sa tak môžu opäť premeniť na miesta plné života. Svoje nápady môžete prihlasovať do 31. januára a na jeden projekt je možné získať až 7 500 eur.

„Na to, aby sa ľuďom na Slovensku dobre bývalo, nestačí mať iba pekne zrekonštruovaný byt či dom. Nemenej dôležité je jeho okolie a zdravé susedské vzťahy. Aj preto podporujeme dobré nápady, ktoré dokážu zlepšiť život na našich sídliskách a v obciach a pomôcť budovať vzťahy v susedských komunitách. Vďaka grantovému fondu sme podporili už desiatky projektov a verím, že aj v ďalšom ročníku pomôžeme zrealizovať mnohé zaujímavé nápady,“ hovorí vedúci samostatného odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Grantový fond PSS sa zameriava na podporu projektov, ktoré majú za cieľ zrevitalizovať priestor v meste či obci, obnoviť územia, ktoré môžu slúžiť ľudom bývajúcim v okolí. Pomáha tiež financovať projekty, ktoré plánujú znížiť dopady klimatických zmien. Grantový program aj v novom ročníku prispeje ku krajším, bezpečnejším a zelenším domovom v ďalších mestách a obciach po celom Slovensku.

„Mnohé dobré nápady často končia iba na papieri kvôli chýbajúcim financiám. Každý kúsok revitalizovaného územia však dokáže prispieť k tomu, aby sme sa v našich domovoch a v ich okolí cítili príjemnejšie. Grantový fond PSS už podporil mnohé pozitívne zmeny a opäť prispeje k tomu, aby sa v našich mestách a obciach žilo lepšie,“ hovorí výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková.

Grantový program Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska vyhlásila Prvá stavebná sporiteľňa už v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Členmi poradného zboru, ktorý rozhoduje o rozdelení grantov, sú zástupcovia univerzít, Únie miest Slovenska a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vďaka finančnej podpore PSS boli doteraz zrealizované desiatky projektov, ktoré pomohli zlepšiť a skrášliť mestá a obce po celom Slovensku.

Viac o kritériách, podľa ktorých sa budú projekty posudzovať, si môžete prečítať na stránke www.pss.sk

