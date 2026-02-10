Poslanci budú v stredu rokovať o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, preberať budú aj zistenia Žilinku

Poslanci Národnej rady SR budú v stredu 11. februára dopoludnia mimoriadne rokovať o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku a o zisteniach generálneho prokurátoraMaroša Žilinku. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda parlamentuRichard Raši (Hlas-SD) na 8:30. Iniciovala ju skupina opozičných poslancov.
Dve uznesenia
Poslanci navrhujú dve uznesenia, a to aby NR SR vzala na vedomie závažné informácie generálneho prokurátora o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktoré poskytol médiám pred niekoľkými dňami, a tiež aby ministrovi spravodlivostiBorisovi Suskovi (Smer-SD) a ministrovi vnútraMatúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) uložila bezodkladne prijať opatrenia na zavedenie inštitucionálnych a legislatívnych zmien potrebných pre efektívny boj proti korupcii a organizovanému zločinu. Druhé uznesenie sa týka požiadavky na to, aby generálny prokurátor Žilinka vystúpil na prebiehajúcej schôdzi NR SR.
Ako poslanci píšu v odôvodnení návrhov, v stredu 4. februára Žilinka na tlačovej konferencii zverejnil informácie týkajúce sa stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku, podľa ktorých vlani nebol odhalený ani jeden prípad korupcie na najvyšších miestach štátu. Zároveň prezentoval štatistické údaje, podľa ktorých stíhanie korupčných trestných činov pokleslo o 70 percent. Daný stav generálny prokurátor označil za katastrofálny, kritizoval aj legislatívny proces a nedávne prijatie novely trestných kódexov.
„Predkladatelia považujú tieto informácie za ďalší z dôkazov, že Slovenská republika je v súčasnosti v boji proti korupcii a organizovanému zločinu výrazne oslabená, a že dochádza k rozkladu všetkého, čo v minulosti prispievalo k účinnému postihu korupcie a v boji proti mafii, a nemienia sa tomuto rozkladu iba nečinne prizerať, ale sú odhodlaní aktívne konať,“ píše sa v odôvodnení.
Oslabený boj proti korupcii
Predkladatelia tiež vyjadrili presvedčenie, že Slovensko je v situácii, keď je boj proti korupcii a organizovanému zločinu výrazne oslabený, mechanizmy na ich odhaľovanie a stíhanie sú oslabované a štát sa voči korupcii a organizovanému zločinu stáva bezmocným.
V súvislosti s požiadavkou na vystúpenie Žilinku na schôdzi NR SR predkladatelia pripomenuli, že mal v týchto dňoch predložiť správu o činnosti prokuratúry za minulý rok, no tá bola z programu prebiehajúcej 46. schôdze vyradená. Pozitívne vnímajú jeho posledné kroky, napríklad aj v podobe spomínanej tlačovej konferencie či jeho návrhu na Ústavný súd SR vo veci úprav trestných kódexov týkajúcich sa takzvaných kajúcnikov.
Zároveň sú presvedčení, že je potrebné viesť s ním intenzívny dialóg o inštitucionálnych aj legislatívnych opatreniach potrebných na obnovenie účinného boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Rovnako označili za potrebné otvoriť na pôde parlamentu diskusiu o potrebe účinných a funkčných štruktúr orgánov, ktoré sú potrebné na boj s korupciou a organizovaným zločinom. Generálny prokurátor by podľa nich mal poslancom odprezentovať svoje závery a návrhy, a vyjadriť sa k potrebe spomínaných štruktúr aj legislatívnym zmenám potrebným na ich posilnenie.