Žilina si z Nitry odviezla jedno víťazstvo a vyrovnala stav semifinále play-off Tipos extraligy

Hokejisti Žiliny zdramatizovali zápletku semifinálovej série play-off v slovenskej extralige 2024/2025. „Vlci“ zvíťazili v sobotňajšom druhom zápase na ľade majstrovskej Nitry 4:2 a vyrovnali vývoj série na 1:1. Tá sa teraz sťahuje pod Dubeň, kde sa uskutočnia nasledujúce dve konfrontácie týchto mužstiev.

Žilinčania sa v druhom stretnutí prezentovali vyššou efektivitou ako v úvodnom dueli série, ktorý prehrali 1:2.

Žilina ukázala bojového ducha

„Už v šatni sme si povedali, že takého bojového ducha, akého sme dnes ukázali, som už dávno nevidel. Trochu sme premiešali útoky a vyplatilo sa nám to,“ povedal na klubovom webe Daniel Babka, asistent trénera pri žilinskom mužstve, ktoré si v priebehu druhej tretiny vytvorilo náskok 4:0. Domáci v záverečnej časti hry dokázali už iba znížiť na konečných 2:4.

„Nitra ‚nabehla‘ do tretej tretiny odhodlaná. Enormnou bojovnosťou a tým, že chalani išli na krv, sme to však zvládli. Vedeli sme, že zápas je dôležitý, chceli sme ho ‚urvať‘ a dali sme do toho všetko,“ dodal niekdajší skvelý obranca Babka.

V tábore Žiliny zavládla po víťazstve obrovská radosť a optimizmus do ďalšieho priebehu série. Žilina sa v minulosti predstavila vo finále iba raz, v majstrovskej sezóne 2005/2006. Aj vtedy Žilinčania v semifinále čelili Nitre, prehrali úvodný zápas a po dvoch meraniach síl bol stav 1:1. Tím spod Dubňa vtedy ovládol sériu 4:2 na zápasy.

Nitre dva rýchle góly nestačili

„Sme radi za toto víťazstvo. Bol to skvelý tímový výkon od brankára, ktorý nás neskutočne drží, cez obranu, až po útok. V tretej časti sme si to trochu skomplikovali, dostali sme dva rýchle góly, dostali sme sa pod tlak, ale dokázali sme to zvládnuť. Play-off je vždy náročné, musíme sa naučiť byť rozumnejší v niektorých situáciách a nedostávať sa do oslabení,“ vyhlásil útočník a kapitán „vlkov“ Rastislav Dej.

Asistent pri nitrianskom tíme Ivan Švarný poznamenal, že domáci nepodali optimálny výkon. „Nejak sme to Žiline uľahčili, veľmi sa nemuseli nadrieť na to, aby dali prvé tri góly. V tretej tretine sa nám podaril záverečný tlak, dali sme dva rýchle góly. Žiaľ, dvadsať minút nestačilo na to, aby sme boli úspešní,“ skonštatoval Švarný.