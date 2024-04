Žilina a Prešov sa pobijú vo finále play-off SHL. Žilinčanov čaká štvrtý pokus o extraligu, Prešovčania sa pokúsia o návrat medzi elitu

Tímy Vlci Žilina a HC Prešov sa od nedele pobijú vo finále play-off SHL o postup do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.

Zatiaľ čo na Žilinčanov čaká štvrtý pokus o postup v neprerušenej sérii (raz boli vo finále úspešní, ale potom neuspeli v baráži), Prešovčania sa pokúsia o návrat v najkratšom možnom čase od vlaňajšieho vypadnutia.

Tri víťazné súboje

Žilinskí Vlci vstúpia do tohtoročného finále na domácom ľade ako suverénny víťaz základnej časti, ktorý mal po dlhodobej súťaži 34 bodový náskok práve na Prešov. Z piatich vzájomných súbojov v tejto sezóne vyšli Žilinčania víťazne v troch. V SHL vo všetkých štyroch prípadoch platil slogan „Môj dom – môj hrad“. Jedno víťazstvo navyše si hokejisti Žiliny vybojovali v semifinále Slovenského pohára.

„Očakávam aktívny hokej z oboch strán s výbornou diváckou kulisou. Ak chceme uspieť, nemôžeme sa spoliehať na to, že si to uhráme len cez kreativitu. Musíme hrať fyzický obetavý hokej s dôrazom na defenzívu. Ak sa nám všetko tieto prvky podarí preniesť do našej hry, môžeme byť úspešní,“ povedal žilinský kapitán Peter Galamboš na webe SHL.

Séria môže byť vyrovnaná

Kým Žilina v semifinále potvrdila rolu favorita proti Dubnici a zdolala ju 4:2 na zápasy, Prešov si poradil s Považskou Bystricou 4:1.

„Spravidla sme v sérii viedli a výnimkou bol len ten štvrtý zápas, v ktorom sme otáčali z 1:3. Celkovo sme však ukázali našu silu a teší ma, že sme to zvládli takto,“ uviedol útočník Prešova Lukáš Toma. Čo sa týka nadchádzajúcej série proti Žiline, Toma tvrdí, že môže byť vyrovnaná.

„Celú sezónu je medzi nami rivalita. Základnú časť síce vyhrali s obrovským náskokom, ale naše vzájomné zápasy dopadli 2:2, takže to bude vyrovnané,“ podotkol 27-ročný rodák z Trebišova.

Víťaza čaká nová jedinečná trofej

Oficiálny web SZLH pripomína, že trofej pre víťaza druhej najvyššej hokejovej súťaže dostala novú podobu.

„SHL ako druhá najvyššia profesionálna súťaž si zaslúži svoj jedinečný pohár. Verím, že okrem modernej vizuálnej hodnoty, ktorú nová trofej určite má, pridá SHLke aj na prestíži. Tí, ktorí ho zodvihnú nad hlavu, v ňom uvidia svoj odraz ako v zrkadle a možno si takto uložia v hlave spomienku na úspešný moment svojej kariéry,“ uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Inšpiráciou nového putovného pohára z dielne umeleckého sochára je ľad ako základný kameň hokeja, ktorý evokuje povrchová úprava leštenej nerezovej ocele. Keďže druhá najvyššia hokejová súťaž seniorov na Slovensku je nemenne spätá so SZĽH, trojvršie stvárňuje spojitosť so symbolikou Slovenského zväzu ľadového hokeja a vzostupnú cestu k dosiahnutiu víťazného cieľa.