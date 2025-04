Žiak sa na škole vyhrážal spolužiakom, že ich vystrieľa. Už to nie je len v Amerike, ale aj u nás, hovorí jeden z rodičov

Na základnej škole na Hôrke v Nitre zasahovala polícia. Ôsmak sa vyhrážal svojim spolužiakom, že príde do školy so zbraňou a vystrieľa ich. Nahlásili to svojej učiteľke, ktorá zavolala policajtov. Tí žiaka pôvodom z Ukrajiny zatkli, informuje TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

Celý incident sa mal odohrať počas prestávky po prvej vyučovacej hodine. „Že ich postrieľa, že zobrie zbraň, ktorú má otec doma,“ uviedol jeden z rodičov. Učiteľka preto hneď konala a podľa slov riaditeľky Dany Halajovej nechceli situáciu podceniť.

Policajti žiaka zadržali

Policajti vypočuli troch spolužiakov, ktorým sa ôsmak vyhrážal. Hneď ho zadržali a skončil v policajnej cele, čo potvrdila aj nitrianska policajná hovorkyňa Viktória Borloková.

„Polícia začala trestné stíhanie pre nebezpečné vyhrážanie. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ dodala.

Ôsmak bol vylúčený zo školy

Školu navštevuje vyše 500 žiakov a správa o vyhrážaní sa rozšírila medzi rodičmi, ktorí išli vyzdvihnúť deti. „Išli okolo mňa žiaci a mi povedali, že sa vyhrážal, že postrieľa spolužiakov,“ povedal otec jedného zo žiakov.

Viacerí rodičia majú strach, a preto žiaka riaditeľka s okamžitou platnosťou vylúčila zo školy. „Mal som ten strach, určite ho nepustím niekde, kde viem, že takéto niečo hrozí. Už to nie je len v Amerike, ale aj u nás,“ doplnil jeden z rodičov.

Mesto Nitra zareagovalo tiež a pre riaditeľov tamojších škôl zabezpečilo školenie na tzv. ochranu mäkkých cieľov. Na základe toho vedia presne reagovať, ak dôjde k útoku na žiakov.