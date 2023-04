Žiadne zľutovanie s diablom

Film Pápežov exorcista vychádza z memoárov skutočného vatikánskeho exorcistu, pátra Gabriele Amortha, ktorý bol pre tisíce ľudí svetlom v tmách.

Jeho zážitky sa prvýkrát dostávajú na veľké plátno a úlohy legendárneho kňaza sa zhostil oskarový Russel Crowe. Vysvetľuje: „Páter Amorth svoj úrad zastával 36 rokov a za ten čas vykonal desaťtisíce exorcizmov. Ťažko by ste našli skúsenejšieho lovca démonov.”

Zapálený veriaci a zároveň skeptik zdatný v psychológii

„Samozrejme, toto nie je dokumentárny film a je v ňom silný element umeleckej voľnosti, ale Russel nikdy nešiel proti skutočnému charakteru pátra Amortha,” hovorí režisér Avery. „Podal úžasný výkon, dokázal stvárniť jeho ducha a tak mu vzdať hold.”

Vo filme je Amorth zobrazený ako muž silného náboženského presvedčenia a zároveň neústupný vyšetrovateľ. Pri vyšetrovaní prípadu mimoriadne desivého posadnutia kňaz odhalí pravdu o stáročia utajovanom tajomstve a vnesie svetlo do omnoho väčšieho sprisahania, napriek varovaniam z Vatikánu.

„Nepochybne je to muž hlbokej viery, no zároveň je sám sebou, žiadny šablónovitý farárko,” hovorí Crowe. „Je odhodlaný, otvorený a priamy, nebojí sa ľudských zlyhaní. Prijíma všetky ľudské nedokonalosti a zvláštnosti. Táto jednoduchá odvážna poctivosť mu pomáha robiť si svoju prácu.”

„Obdivujem, že je tak trochu rebelom vo vlastnej inštitúcii, spochybňuje status quo a hovorí nahlas svoj názor,” hovorí režisér Julius Avery. Zdanlivé protirečenie má dokonalú logiku: vzdelaný muž, skeptik zdatný v modernej psychológii, a zároveň zapálene veriaci v silu božej moci – a diabla. „Verím, že 98 % všetkého sa dá vysvetliť vedou,” hovorí režisér Avery, „no zvyšné 2 % nie – práve tým sa venujeme vo filme.”

Čo so zvyšnými dvoma percentami?

„Mnoho ľudí ho žiadalo o pomoc, no väčšinou im odporučil lekára alebo psychológa. Ich problémy mali vysvetlenie. Ale boli aj prípady, ktoré vysvetliť nedokázal,” hovorí producent Doug Belgrad. „Rozoznal, kedy diabol pôsobil prostredníctvom posadnutia zraniteľných ľudí, aby ich získal na temnú stranu. Úlohou pátra Amortha bolo pokúsiť sa o ich záchranu, zachrániť ich duše a zbaviť ich démona.”

Privilégium filmovať

Producentovi Michaelovi Patrickovi Kaczmarekovi sa podarilo to, o čo sa bezúspešne pokúšali mnohí pred ním – získať práva na sfilmovanie knižných memoárov pátra Amortha (svetové bestsellery An Exorcist Tells His Story a Exorcist: More Stories ) ešte pred jeho úmrtím v roku 2016. Kaczmarek vysvetľuje: „Dokázal som ho presvedčiť, že ak sfilmovanie zverí mne, vo filme zostane zachovaná katolíckosť a že jeho osoba a odkaz zostane v úcte v Cirkvi, aj v jeho ráde.”

Pôvodný scenár čerpá zo skutočných skúseností

Rozprávanie príbehu o vyháňaní diabla z pohľadu Vatikánu, k tomu nástrahy, intrigy, sprisahania, je nové a svieže. „Ľudia sa prirodzene zaujímajú o uzavreté spoločnosti, navyše ak ide o svojský mestský štát s globálnym vplyvom ako Vatikán. Existuje x podozrení voči rôznym inštitúciám a nástrahám moci. Aj vďaka tomu je postava ako Amorth – rebel zvnútra – taká zaujímavá,” hovorí producent Jeff Katz.

Michael Petroni pri písaní pôvodného scenára čerpal zo spomienok pátra Amortha. Dôverne sa vyzná v prostredí, do scenára zapracoval skutočné latinské exorcizmy, vniesol doň veľkú mieru hodnovernosti. Predovšetkým však scenár presahuje rámec prvoplánovo strašidelných scén. „Prečo démon napadol chlapca a jeho rodinu? O čo naozaj ide? Ako je to s padlými anjelmi? Aké súvislosti musí páter Amorth nájsť?,” vysvetľuje Kaczmarek.

Vo filme páter Amorth a jeho partner, páter Esquibel, ktorého hrá Daniel Zovatto, vyšetrujú prípad posadnutia vo fiktívnom opátstve Svätého Sebastiána v španielskej Kastílii, kde chce mladá rodina začať nový život na starom rodinnom majetku. „Kedysi opátstvo patrilo cirkvi a udiali sa tam veci, ktoré sa postupne odkrývajú. Tie udalosti sa stali počas temných dní cirkvi, ako trest tým, ktorých viera nebola dostatočná.”

Hriech a zlo odrážajú bolesť pochádzajúcu z prítomnosti a minulosti

Na filme spolupracoval aj jezuitský kňaz Edward Siebert, S. J.: „Samozrejme, Pápežov exorcista sa odlišuje od iných filmov pre veriace publikum. Dnešní diváci sú dostatočne bystrí, aby vedeli rozoznať hlbší význam v mainstreamovej zábave, líšiacej sa od tradične podávaného obsahu súvisiaceho s vierou.”

Siebert ďalej vysvetľuje: „Pápežov exorcista podnieti k zamysleniu nad náročnými otázkami viery. Keď si posvietime na hriech a zlo, dostaneme odraz bolesti pochádzajúcej z našej prítomnosti a minulosti. Démoni vo filme môžu vyzerať extrémne a prehnane. No zlo v nás a nedobré pohnútky majú moc nás prevalcovať. Vždy som veril, že sila modlitby, pomenovávanie démonov, odpúšťanie hriechov a víťazstvo nad zlom sú v jadre viery. Každý príbeh končiaci porážkou nepriateľa je príbehom o nádeji.”

OBSADENIE PÁPEŽOVHO EXORCISTU

Ústrednú postavu pátra Amortha stvárnil oskarový Russel Crowe. Bojovný gladiátor si zahral viaceré postavy z reálneho života, no ešte nikdy sa neobjavil v horore. „Aby som bol úprimný, tomuto žánru sa vyhýbam, nemám rád strašidelné filmy. Nemôžem po nich spať,” hovorí.

Vo filme má Amorth za úlohu vyhnať démona z chlapca menom Henry. Túto postavu zverili 12-ročnému fanúšikovi hororov Petrovi DeSouza-Feighoney, keď na kastingu napodobnil hlas pápeža aj s nemeckým a talianskym prízvukom a vzápätí predviedol démonický hlas a krik posadnutého – nie príliš odlišne od výkonu vo filme.

Henryho matku Juliu hrá Alex Essoe, ktorá na rozdiel od Russela Crowea má hororové skóre pomerne vysoké (Cena za slávu, Midnighters, Doktor Spánok, Strašidelné sídlo Bly, Polnočná omša).

Ďalším známym hororovým hercom je Daniel Zovatto (Pod povrchom, Neutečieš a Muž v temnote), ktorý sa predstaví ako Páter Esquibel, mladý kňaz, ktorý sa zaúča vo vyháňaní démonov. Podobne ako Amorth má bádavú myseľ, ochotu učiť sa, nehanbí sa byť tým hlúpejším, a tak sa postupne z neskúseného zelenáča stáva jeho spoľahlivým partnerom v boji proti démonom.

Ako Juliina dcéra Amy sa predstaví Laurel Marsden (Ms. Marvel, Survive).

Do úlohy pápeža, Amorthovho sprievodcu a ochrancu, obsadili tvorcovia taliansku legendu Franca Nera.

