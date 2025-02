Žiaden ďalší nahý kalendár už nebude, tvrdí šéf Mercedesu. Bottas má v tíme Formuly 1 jasnú úlohu - FOTO

Šéf Mercedesu vo Formule 1 Toto Wolff priznal, že jazdec tímu Valtteri Bottas už nenafotí ďalší kalendár, v ktorom by boli jeho nahé fotografie. Informoval o tom web racingnews365.com.

Rakúšan však nevezme nožnice na jeho „škaredý mullet“. Fín vyhral 10 pretekov v „kráľovnej motošportu“.

Od odchodu z Mercedesu na konci sezóny F1 2021 si Bottas prefarbil vlasy na blond, nechal narásť typický účes z 80. a 90. rokoch 20. storočia a nezabudol ani na tzv. „knírek“.

Tridsaťpäťročný jazdec v roku 2023 vydal kalendár, kde bolo na 13 fotografiách vidieť jeho pozadie.

Bol však na charitatívne účely a celkom vyzbieral 150-tisíc dolárov. Peniaze šli na výskum rakoviny prostaty.

Valtteri Bottas launched a nude calendar, ‚BOTTASS 2024.‘ 🍑

The initiative supports Movember, promoting men’s health awareness. Bottas aims to reach €100,000 in donations and is halfway through the goal. #F1 pic.twitter.com/QaO0hbPslN

— 🏎 Formula 1 Daily (@Formula1_Daily) November 20, 2023