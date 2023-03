Ženy strácajú záujem o hatchbacky a vyhľadávajú skôr priestranné autá typu kombi alebo SUV

V roku 2016 si hatchbacky kupovala takmer polovica žien, dnes už len viac ako tretina.

Zajtrajší deň patrí ženám, ktoré tvoria viac ako polovicu populácie Slovenskej republiky. Stále viac z nich si sadá za volant, jazdí dlhšie trasy a v porovnaní s mužmi majú oveľa menej nehôd. Ženy tvoria tretinu zákazníkov slovenských autobazárov a vozidlá si vyberajú s veľkou rozvahou. Za posledné roky stále viac preferujú namiesto malých a úsporných hatchbackov priestranné automobily typu SUV a kombi, ktoré lepšie vyhovujú ich čoraz náročnejším požiadavkám na komfort a bezpečnosť. Vyplynulo to z predajných výsledkov skupiny AURES Holdings, najväčšieho predajcu ojazdených automobilov v strednej Európe.

„Ženy, ktoré kupujú zhruba tretinu našich vozidiel, bývajú pri výbere automobilu často veľmi náročné, a to rozhodne nielen z pohľadu farby, ako niektorí ľudia s obľubou hovoria. Máloktorá výber vozidla podriaďuje svojmu šarmu, ale oveľa dlhšie ako muži vyberajú a zvažujú všetky pre a proti. Častejšie ich u nás vidíme s ich vlastným mechanikom, čo všetkým zákazníkom dlhodobo odporúčam, a to nech ojazdený automobil kupujete u veľkého predajcu alebo najmä niekde na ulici,“ uvádza Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

Foto: AURES Holdings

Za posledné roky sa aj pre pandémiu veľmi zmenilo nákupné správanie všetkých Slovákov. U žien ale došlo k radikálnej zmene obzvlášť vo vnímaní veľkosti vozidla. „Ešte pred pár rokmi ženy skôr kupovali menšie hatchbacky, s ktorými sa lepšie parkuje v meste a ktoré sú úsporné na prevádzku. Dnešná doba ale častejšie vyžaduje, aby sa aj ženy vydávali na dlhšie trasy, preto tiež zvyšujú svoje nároky na komfort,“ upozorňuje Karolína Topolová.

Počet predaných hatchbackov ženám v sieti autocentier AAA AUTO bol vlani na úrovni 41 %, ale z tohtoročných predajných výsledkov už teraz vidno, že podiel naďalej klesá. Naopak, významne rastie počet kúpených SUV. Ešte pred piatimi rokmi bol ich podiel sotva 15 %, vlani už išlo o 2. najpredávanejšiu kategóriu vozidiel s 23 % podielom. Obľuba SUV rastie práve na úkor hatchbackov.

Najobľúbenejším modelom u dám je Škoda Fabia (8 %), ale na päty mu šliape priestrannejšia Škoda Octavia (6 %). Tretím najobľúbenejším modelom je Volkswagen Golf. Z SUV dominujú Kia Sportage a Dacia Duster, z prémiovejších modelov je jednotkou Škoda Kodiaq. Škodovka je všeobecne u dám najobľúbenejšou značkou (18 %). Druhý je Volkswagen (9 %) a tretí Hyundai (7 %). Až 57% žien si kupuje autá v benzínovom prevedení. „Alternatívne pohony, ako sú napríklad elektrické autá, ženy nevyhľadávajú. V tejto oblasti sú všeobecne opatrnejšie a vyčkávajú, ako sa situácia na automobilovom trhu vyvinie,“ dopĺňa Karolína Topolová.

Viac ako 22 % žien si kupuje automobil s automatickou prevodovkou, čo je za posledných päť rokov dvojnásobný nárast. Ženy stále viac vyhľadávajú aj ďalšie komfortné prvky, ako je handsfree, vyhrievané sedačky, automatické zastavenie pred prekážkou či parkovací asistent. Pätina žien si kupuje automobily vo veku do piatich rokov, do 50 000 najazdených kilometrov a často ešte so zárukou od výrobcu. Najobľúbenejšími farbami zákazníčok AAA AUTO sú strieborno-sivá (18,5 %), biela (17 %), čierna (14 %), červená (12,2 %) a modrá (11 %).

Informačný servis