Prezidenti Zelenskyj a Pavel spolu telefonovali, riešili českú pomoc Ukrajine a prebrali aj situáciu na fronte

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu telefonoval s novou českou hlavou štátu Petrom Pavlom. Ako informoval na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, Pavlovi zagratuloval k nástupu do úradu.

Politici sa podľa Zelenského tiež zhovárali o situácii na fronte a bezpečnostných potrebách, ako aj integrácii Ukrajiny do Európskej únie. Prezidenti sa zároveň dohodli na ďalšej spolupráci. „Česká podpora je kľúčová pre Ukrajinu v boji proti agresii Ruskej federácie,“ napísal Zelenskyj.

Had a call with 🇨🇿 President @prezidentpavel. Congratulated him on officially taking office. Outlined the situation at the front & our security needs. We discussed 🇺🇦’s EU integration & agreed to further cooperate. 🇨🇿 support is crucial for 🇺🇦 in fighting against RF’s aggression!

