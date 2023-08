Zelenskyj sa obáva o vzťahy so spojencami. Určite zostaneme sami, reagoval na presun bojov do Ruska

Koalícia krajín pomáhajúcich Ukrajine v jej boji proti ruskej invázii by s tým mohla prestať, ak sa boje presunú na ruské územie, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Verím, že je to veľké riziko, určite zostaneme sami,“ odpovedal prezident v rozhovore so štátnymi médiami na otázku, či je načase presunúť sa do Ruska. Zdôraznil pri tom, že boj Ukrajiny o znovuzískanie jej územia kriticky podporili jej vzťahy so spojencami.

Pokrok a zodpovednosť za Ukrajinu na bojisku „sú vždy bilaterálne,“ povedal Zelenskyj a dodal, že medzinárodní partneri sú súčasťou každého víťazstva, akéhokoľvek zdržania v protiofenzíve, akýchkoľvek obranných akcií a akejkoľvek slabosti.

Ukrajinský prezident tiež verí, že je možné „tlačiť na demilitarizáciu Ruska“ na anektovanom polostrove Krym politickými spôsobmi.