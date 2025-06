Zelenskyj: Rusko pripravuje nové vojenské operácie v Európe

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že podľa informácií ukrajinských spravodajských služieb Rusko pripravuje nové vojenské operácie na európskom území.

„Pozorujeme pokračujúci intelektuálny úpadok v ruskom vedení a máme dôkazy, že pripravujú nové vojenské operácie na európskom území,“ uviedol ukrajinský líder na platforme X.

Report by Chief of the Defense Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov. Lots of details about the situation in Russia and its defense industry. We’re aware of the aggressor state’s key vulnerabilities and will strike accordingly to defend our state and people, as well as to… pic.twitter.com/SsU5xqVBKy

