Zelenskyj: Rusko náborom čínskych bojovníkov zaťahuje Peking do vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu obvinil Rusko zo „zaťahovania“ Číny do vojny na Ukrajine. Obvinil Peking z toho, že vie o naverbovaní desiatok čínskych občanov do ruskej armády.

Zelenskyj uviedol, že ukrajinskí predstavitelia majú podrobnosti o viac ako 150 čínskych občanoch, ktorí boli nasadení na front. Deň predtým ukrajinská armáda zajala dvoch čínskych občanov bojujúcich v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny po boku ruských síl. Zelenskyj povedal, že Ukrajina je pripravená prepustiť zajatých čínskych občanov výmenou za ukrajinských vojnových zajatcov zadržiavaných v Rusku.

Rusko potrebuje predĺžiť vojnu

„Takáto otvorená účasť čínskych občanov v bojových operáciách na území Ukrajiny je úmyselným krokom k eskalácii vojny. Je to ďalší dôkaz, že Moskva jednoducho potrebuje predĺžiť boje,“ skonštatoval Zelenskyj. „Pre Rusko je už druhá chyba. Prvá bola Severná Kórea. Ťahajú iné krajiny do vojny. Teraz do nej ťahajú Čínu.“

Čerstvá kritika Ruska a Číny prišla len niekoľko hodín po tom, čo Peking odmietol tvrdenia, že čínski občania boli vo veľkom počte naverbovaní do ruskej armády. Peking zároveň varoval čínskych občanov, aby sa „vyhli účasti na ozbrojených konfliktoch“.

Zoznam Číňanov na Ukrajine

„Čínska otázka je vážna. Existuje 155 ľudí s menami a pasovými údajmi, ktorí bojujú proti Ukrajincom na území Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve. Agentúre AFP sa podarilo od nemenovaného ukrajinského predstaviteľa získať zoznam čínskych občanov bojujúcich na Ukrajine, ktorý obsahoval až 168 mien.

Čínske úrady si podľa Zelenského museli byť vedomé, že občania Číny vstupujú do ruskej armády. „Je jasné, ako ich verbujú. Jedna zo schém je prostredníctvom sociálnych médií, najmä TikToku a iných čínskych sociálnych sietí, kde Rusi distribuujú reklamy. Peking si je toho vedomý,“ skonštatoval Zelenskyj.