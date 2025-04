Ukrajina zajala dvoch čínskych občanov bojujúcich za Rusko - VIDEO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že ukrajinské jednotky zajali dvoch čínskych občanov bojujúcich po boku ruských síl, a dodal, že Kyjev bude žiadať vysvetlenie od Pekingu a reakciu od spojencov.

Moskva a Peking prehĺbili politickú, vojenskú a ekonomickú spoluprácu od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.

„Naša armáda zajala dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali v ruskej armáde. Stalo sa to na území Ukrajiny – v Doneckej oblasti,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Máme dokumenty týchto zajatcov, bankové karty a osobné údaje,“ dodal v príspevku, ktorý obsahoval video jedného z údajných čínskych zajatcov.

Čína sa prezentuje ako neutrálna strana v konflikte a tvrdí, že neposkytuje smrtiacu pomoc žiadnej strane, na rozdiel od Spojených štátov a iných západných krajín. Čína je však blízkym politickým a ekonomickým spojencom Ruska a členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) označili Peking za „rozhodujúceho umožňovateľa“ invázie Moskvy.

Zelenskyj uviedol, že Kyjev má dôkazy, že „mnoho ďalších čínskych občanov“ bojuje po boku ruských síl. „Inštruoval som ministra zahraničných vecí Ukrajiny, aby okamžite kontaktoval Peking a zistil, ako na to Čína zareaguje,“ povedal Zelenskyj.

