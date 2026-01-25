Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal spojencov o posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany.
„Len počas tohto týždňa Rusi zaútočili viac ako 1 700 dronmi, zhodili viac 1 380 riadených leteckých bômb a odpálili 69 rakiet rôznych typov. Preto každý deň potrebujeme rakety do systémov protivzdušnej obrany a naďalej spolupracujeme so Spojenými štátmi aj Európou, aby sme zabezpečili silnejšiu ochranu nášho neba,“ povedal v nedeľu ukrajinský líder.
Kyjev sa stal terčom masívnych ruských útokov, v dôsledku ktorých mesto opustilo pol milióna ľudí. „Po sobotňajšom nepriateľskom útoku je v Kyjeve momentálne bez kúrenia 1 676 výškových bytových domov,“ uviedol starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Mrazivé teploty a opakované letecké útoky spomalili práce, ktoré majú obnoviť dodávky tepla a elektriny.
Ukrajinský civilista prišiel o život a ďalších deväť ľudí utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje pondelkové správy regionálnych úradov.