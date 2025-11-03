Počas takmer štyroch rokov ruskej invázie čelí Ukrajina nielen vojenským hrozbám, ale aj vnútropolitickým napätiam, kde sa podľa opozičných lídrov a aktivistov využívajú právne procesy na potláčanie nesúhlasov a politických protivníkov.
Zahranično-politický publicista známeho webu Politico Jamie Dettmer poukázal na prípad Volodymyra Kudryckého, niekdajšieho šéfa štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho, ktorá za jeho vedenia úspešne odolávala ruským útokom na ukrajinskú elektrickú sieť. V roku 2024 bol však náhle odvolaný a dnes čelí obvineniam z prania špinavých peňazí.
Samotný Kudryckyj tvrdí, že bol obeťou centralizácie moci a korupčných snáh zo strany prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho blízkeho spolupracovníka Andrija Jermaka. Jeho prípad považujú mnohí zástancovia opozície za politicky motivovaný proces.
Ukrajinskí opoziční lídri Porošenko a Tymošenková: Žiadne voľby až do dosiahnutia mieru
Podobný osud postihol aj bývalého prezidenta Petra Porošenka, ktorý čelí obvineniam z korupcie a hrozí mu zákaz kandidovať v budúcich voľbách. Porošenko obviňuje Zelenského z autoritárstva a snahy vyradiť politických rivalov.
Opozičný poslanec Mykola Kňažyckyj upozorňuje, že využívanie práva ako nástroja boja proti oponentom pravdepodobne zosilnie s blížiacimi sa prezidentskými voľbami, najmä v prípade, ak sa podarí dosiahnuť prímerie. Aktivistka Daria Kaleňuková zasa tvrdí, že vojna slúži Zelenskému na monopolizáciu moci, ktorá však ohrozuje demokraciu krajiny.
Spáchal vôbec Kudryckyj nejaký trestný čin?
