Zelenskyj pod paľbou kritiky. Využíva vojnu na upevnenie moci?

Ukrajinská opozícia a aktivisti varujú pred zneužívaním súdnych procesov na umlčanie kritikov a odstránenie politických konkurentov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP
Počas takmer štyroch rokov ruskej invázie čelí Ukrajina nielen vojenským hrozbám, ale aj vnútropolitickým napätiam, kde sa podľa opozičných lídrov a aktivistov využívajú právne procesy na potláčanie nesúhlasov a politických protivníkov.

Zahranično-politický publicista známeho webu Politico Jamie Dettmer poukázal na prípad Volodymyra Kudryckého, niekdajšieho šéfa štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho, ktorá za jeho vedenia úspešne odolávala ruským útokom na ukrajinskú elektrickú sieť. V roku 2024 bol však náhle odvolaný a dnes čelí obvineniam z prania špinavých peňazí.

Samotný Kudryckyj tvrdí, že bol obeťou centralizácie moci a korupčných snáh zo strany prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho blízkeho spolupracovníka Andrija Jermaka. Jeho prípad považujú mnohí zástancovia opozície za politicky motivovaný proces.

Podobný osud postihol aj bývalého prezidenta Petra Porošenka, ktorý čelí obvineniam z korupcie a hrozí mu zákaz kandidovať v budúcich voľbách. Porošenko obviňuje Zelenského z autoritárstva a snahy vyradiť politických rivalov.

Opozičný poslanec Mykola Kňažyckyj upozorňuje, že využívanie práva ako nástroja boja proti oponentom pravdepodobne zosilnie s blížiacimi sa prezidentskými voľbami, najmä v prípade, ak sa podarí dosiahnuť prímerie. Aktivistka Daria Kaleňuková zasa tvrdí, že vojna slúži Zelenskému na monopolizáciu moci, ktorá však ohrozuje demokraciu krajiny.

Spáchal vôbec Kudryckyj nejaký trestný čin?

  • čítajte na druhej strane

Viac k osobe: Petro PorošenkoVolodymyr KudryckyjVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinská opozícia Ukrajinská vláda vojna na Ukrajine
