Ukrajinskí opoziční lídri Petro Porošenko a Julija Tymošenková vo štvrtok podporili zákaz volieb na Ukrajine až do dosiahnutia mieru. Učinili tak spoločne po tom, ako americkí predstavitelia údajne rokovali s ich tímami o rýchlom uskutočnení volieb.

Ukrajina zakázala voľby počas stanného práva. Rusko a administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však vyhlasujú, že prezident Volodymyr Zelenskyj nie je legitímnym lídrom a vyzvali na voľby.

Tajné rokovania Trumpových spojencov

Americký spravodajský portál Politico vo štvrtok informoval, že poprední spojenci Trumpa tajne rokovali s Tymošenkovou a vysokopostavenými členmi Porošenkovej strany o možnosti rýchlych prezidentských volieb v krajine.

Porošenko, líder opozičnej strany Európska solidarita a zakladateľ cukrárskej spoločnosti Rošen, bol zvolený za prezidenta v roku 2014, pričom vo voľbách v roku 2019 prehral so Zelenským. Vo štvrtkovom vyhlásení uviedol, že jeho tím „vždy bol a zostáva kategoricky proti konaniu volieb počas vojny“.

Voľby bez mieru neprichádzajú do úvahy

„Povedali sme a naďalej hovoríme, že voľby sa môžu konať len po uzavretí prímeria a podpísaní mierovej dohody s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu,“ povedal Porošenko a dodal, že jeho tím pracuje „verejne a transparentne na udržaní bipartitnej podpory pre Ukrajinu“. Pri kritike Zelenského administratívy povedal, že existuje „nedostatok komunikácie“ medzi ukrajinskou vládou a americkou administratívou, čo „predstavuje riziko pre štát“.

Minulý mesiac Zelenskyj zakázal Porošenkovi opustiť krajinu a zablokoval jeho prístup k majetku uprostred eskalujúceho vnútorného boja. Tymošenková, ktorá dvakrát pôsobila ako premiérka Ukrajiny a vedie stranu Vlasť, uviedla, že jej tím „rokuje so všetkými našimi spojencami, ktorí sú schopní pomôcť zabezpečiť spravodlivý mier čo najskôr“. „Dovtedy, a to som povedala už viackrát, konanie akýchkoľvek volieb na Ukrajine neprichádza do úvahy,“ skonštatovala.