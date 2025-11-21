Zelenskyj o Trumpovom mierovom pláne diskutuje s Macronom, Starmerom a Merzom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má v piatok na programe rozhovory so svojimi kľúčovými európskymi spojencami, aby prediskutovali plán USA na ukončenie ruskej vojny. Uviedol to pre agentúru AFP vysokopostavený predstaviteľ prezidentského úradu v Kyjeve a vládny zdroj v Londýne.
So Zelenským majú hovoriť francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz.
Európa a Kyjev sa snažia reagovať na to, že Spojené štáty poslali Ukrajine plán na ukončenie vojny, ktorý pravdepodobne vychádza v ústrety mnohým maximalistickým požiadavkám Moskvy.