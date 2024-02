Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii varoval, že „umelý deficit“ zbraní môže poskytnúť Rusku priestor na vydýchnutie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval spojencov, že „umelý deficit“ zbraní pre jeho krajinu môže poskytnúť Rusku priestor na dýchanie. Udialo sa tak niekoľko hodín po tom, ako hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj stiahol vojakov z mesta Avdijivka na východe Ukrajiny.

„Ukrajinci ukázali, že dokážeme prinútiť Rusko, aby ustúpilo. Môžeme získať naše územia späť a Putin môže prehrať. To sa už na bojisku stalo viackrát,“ vyhlásil Zelenskyj na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, každoročnom stretnutí predstaviteľov bezpečnosti a zahraničnej politiky.

Ukrajina sa krátko pred druhým výročím začiatku vojny ocitla v defenzíve, a to predovšetkým z dôvodu slabších zásob munície a nedostatku personálu. „Naše akcie sú limitované len zásobami a dĺžkou doletu našich síl,“ dodal Zelenskyj a poukázal na situáciu v Avdijivke.

Our meeting with Dutch Prime Minister Mark Rutte was, as always, constructive and fruitful.

I provided @MinPres with detailed information about the frontline situation. We discussed further defense support for Ukraine, the need for air defense and artillery, and our teams’… pic.twitter.com/uSuyaWs46v

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2024