Zelenskyj podpísal bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s Francúzskom, podobný pakt uzavrel aj s Nemeckom a Veľkou Britániou (video)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal v piatok desaťročnú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s Francúzskom. Udialo sa tak niekoľko hodín po tom, ako podpísal podobný pakt s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.

Obe dohody vysielajú silný signál o dlhodobej podpore Kyjeva, ktorý už takmer dva roky čelí rozsiahlej vojne s Ruskom. Vďaka bilaterálnej dohode s Francúzskom dostane Ukrajine tento rok dodatočný balík vojenskej pomoci v hodnote troch miliárd eur, čo predstavuje najvyššiu ročnú sumu, ktorú Paríž poskytol Kyjevu od predvlaňajšieho vypuknutia vojny.

„Výsledok ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine bude rozhodujúci pre naše záujmy, naše hodnoty, našu bezpečnosť a náš model spoločnosti,“ povedal v Elyzejskom paláci francúzsky prezident Emmanuel Macron.

„Áno, musíme ďalej investovať“, aby sme podporili Ukrajinu „vo väčšom rozsahu a dlhodobo“, podotkol francúzsky líder. Macron tiež povedal, že počas najbližšieho mesiaca odcestuje na návštevu Ukrajiny.

In Paris, President @EmmanuelMacron and I signed an agreement on security cooperation between Ukraine and France.

This document confirms France’s unwavering support. France will provide €3 billion in military assistance to Ukraine in 2024, and will continue to support our… pic.twitter.com/ICUWr1EAxQ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024