Zelenský chce aby sa voľby v krajine konali na budúci rok, potrebná ale bude podpora ostatných krajín

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa voľby v krajine mohli konať na budúci rok tak, ako bolo pôvodne naplánované. Avšak Ukrajina podľa neho bude potrebovať finančnú podporu pre také zložité podujatie počas vojny. V rozhovore s ukrajinskými médiami prezident poznamenal, že v USA sa voľby uskutočnili aj počas druhej svetovej vojny. Informuje o tom web CNN.

„Musíme brániť demokraciu a našu krajinu. Preto ľudia hovoria o voľbách,“ konštatoval Zelenskyj. Na základe terajšej formy stanného práva na Ukrajine nie sú voľby možné. Zelenskyj však povedal: „Ak členovia nášho parlamentu budú pripravení, keďže potrebujeme zmeniť volebný zákon, mali by sme to urobiť rýchlo.“

Potrebná bude finančná pomoc

Zelenskyj ďalej konštatoval, že nevezme peniaze určené na zbrane, aby ich utratil na konanie volieb, a preto dúfa, že USA a Európa poskytnú finančnú podporu. Spomenul aj ďalšie ťažkosti.

„Musíme dostať pozorovateľov na frontovú líniu, aby sme mohli mať legitímne voľby, ktoré budú legitímne pre celý svet,“ uviedol. Problémom bude aj zabezpečenie, že hlasovať budú môcť milióny Ukrajincov inde v Európe.

Možnosť voliť pre všetkých

Zelenskyj zdôraznil, že každý Ukrajinec musí dostať možnosť voliť. „Potrebujeme, aby to bola voľba spoločnosti, aby by to nerozdeľovalo našich ľudí, aby mohli hlasovať vojaci. Oni dnes bránia demokraciu a bolo by neférové, nedať im túto možnosť z dôvodu vojny. To je jediný dôvod, prečo som bol proti voľbám,“ vyhlásil.

„Nechcel by som, aby boli úrady vnímané ako tí, ktorí sa držia pri moci. Ja sa ničoho nedržím. Rád by som uskutočnil voľby. Chcel by som ich zrealizovať v priebehu roka,“ konštatoval ukrajinský prezident.