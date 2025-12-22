Želanie k narodeninám – Krstiny odhaľuje teaser: Nová komédia, kde nič nejde podľa plánu

Tvorcovia divácky obľúbených komédií Želanie pre Ježiška a Želanie k narodeninám predstavujú prvú ukážku a oficiálny plagát pripravovanej komédie Želanie k narodeninám -Krstiny, ktorá vstúpi do kín 12. marca 2026. Novinka ponúka ochutnávku toho, čo rodina Líby a Arnošta počas príprav na krstiny zvládne a najmä nezvládne. Diváci sa opäť stretnú s tvárami, ktoré poznajú a majú radi a zároveň sa zabavia na nových postavách, ktoré do už aj tak rozbehnutej rodiny prinesú ďalšiu dávku chaosu.
O tom, že nič nepôjde podľa predstáv, niet pochýb. Simona (Simona Babčáková) dá svojej dcére meno bez ohľadu na to, aké jej vybrala stará mama Líba (Eva Holubová). Karel (Matěj Hádek) s Richardom (Jaroslav Plesl) sa zamotajú do „zlatníckeho“ nedorozumenia a Arnošt (Jaroslav Dušek) sa pustí do vyšetrovania záhadne stratených kľúčov. Situáciu ešte viac zdramatizuje nová, mierne zmätená predavačka Vlastička (Anna Polívková) a kňaz (Petr Stach), ktorý s touto rodinou vstupuje skôr na mínové než na posvätné pole.
Réžie sa opäť ujala Marta Ferencová, ktorá spolu s Adamom Dvořákom nadväzuje na úspešný tím predchádzajúcich filmov. „Rozosmiať ľudí je jedna z najťažších vecí. Táto partia však funguje tak dobre, že ma to vždy ženie ďalej,“ hovorí režisérka Marta Ferencová.
Adam Dvořák dodáva: „Úspech a vysoká návštevnosť filmu Želanie k narodeninám v komplikovanom covidovom období nás úprimne prekvapili. Bolo to nad naše očakávania. Diváci sa k filmu vracali a sledovanosť rástla aj pri televíznych reprízach. Povedali sme si teda, že by bolo fajn skúsiť to celé opäť dať dokopy.“
Nové tváre aj návrat obľúbených hrdinov
Vo filme sa objavia aj nové herecké posily, a to Anna Polívková, Petr Stach, Táňa Pauhofová a Tomáš Měcháček. Táňa Pauhofová, ktorá preberá úlohu po Veronike Khek Kubařovej, opisuje prijatie zo strany tímu ako „najláskavejšie a najprirodzenejšie, aké si mohla priať“.
Tomáš Měcháček, ktorý nahradil Igora Orozoviča v postave Petra dodáva: „Na pľaci sme sa občas navzájom povzbudzovali k veciam, o ktorých by človek ani nepovedal, že sa dajú vymyslieť. Ten humor bol nákazlivý.“
Francúzska komédia po česky
Z nových ukážok je zrejmé, že tvorcovia posúvajú humor ešte o krok ďalej. Jaroslav Plesl hovorí o „najfrancúzskejšej českej komédii v štýle filmu Návštevníci o dvoch chlapíkoch zo stredoveku so Jeanom Renom, kde je všetko mierne vychýlené, bláznivé, no zároveň nesmierne hravé“. Anna Polívková to už len potvrdzuje: „Presne tak. Je to plné peripetií a až absurdných situácií.“
Tvorcovia sľubujú svižné tempo, situačný humor, množstvo gagov, ale zároveň aj rodinný príbeh, ktorý bude blízky každému, kto už niekedy zažil krstiny, svadbu alebo inú rodinnú udalosť, pri ktorej sa všetko zvrtne úplne inak, než sa pôvodne plánovalo. Želanie k narodeninám – Krstiny vstupuje do slovenských kín v distribúcii Continental film už 12.marca 2026.
