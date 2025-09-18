Zdravotníctvo: Sieť lekární BENU otvorila v Trnave prvé Centrum prevencie, pacientom ponúka vyšetrenia aj odborné konzultácie

Sieť lekární BENU otvorila v Trnave prvé Centrum prevencie, ktorým reaguje na moderné trendy vo farmácii. Nový koncept posilňuje úlohu farmaceuta ako odborníka v oblasti prevencie. Úlohou farmaceuta už nebude je len vydávať lieky a výživové doplnky, ale aj aktívne podporovať zdravie pacienta prostredníctvom skríningových vyšetrení a odborných konzultácií
Centrum prevencie vzniklo v jednom z najdostupnejších zdravotníckych zariadení – v lekárni. „Naším cieľom je priniesť pacientom dostupnú, odbornú a individuálnu starostlivosť ktorá im pomôže predchádzať závažným ochoreniam a podporí zdravší a aktívnejší život,“ povedal Tomáš Slechan, generálny riaditeľ BENU. Farmaceutka BENU Júlia Chomistová však upozorňuje, že aj keď Centrum prevencie dokáže urobiť vyšetrenia tlaku, glykémie, CRP a niektoré ďalšie, tieto vyšetrenia nenahrádzajú pravidelné preventívne prehliadky v ambulancii všeobecného lekára. Centrum bude ponúkať aj úplne nové vyšetrenie zamerané na poruchy pamäti. V prípade liečených pacientov môže farmaceut odbornými vyšetreniami sledovať úspešnosť a bezpečnosť liečby, poskytnúť informácie o možných liekových interakciách a podporiť odporúčania lekára v oblasti životného štýlu.
Otvorenie prvého Centra prevencie podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa potvrdzuje, že vieme aj na Slovensku posúvať veci správnym smerom. „Nevymýšľame nič nové, tieto veci sú už vo svete implementované a fungujú. Napríklad vo Veľkej Británii sa posunuli ešte oveľa ďalej, a okrem vyšetrení tam farmaceuti môžu predpisovať aj niektoré druhy liekov a prináša to výsledky,“ poznamenal prezident lekárnikov. Centrum prevencie v Trnave má vytvorené také priestorové podmienky, ktoré umožnia priamo na mieste aj očkovanie, ak to legislatíva a pripravenosť farmaceutov umožnia.
Aj keď je Centrum prevencie otvorené v nákupnom centre City Arena pri lekárni, je od nej oddelené. Vznikol tak diskrétny priestor pre poradenstvo či vyšetrenia. Zatiaľ vyšetrenia v lekárni nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Podľa generálneho riaditeľa BENU Tomáša Slechana z rozhovorov so šéfmi zdravotných povinnosti vyplynulo, že pre zdravotné poisťovne môže byť zaujímavý včasný záchyt rizikových faktorov a edukácia širokej verejnosti v zdravotníckom zariadení, ako je lekáreň.
Centrum prevencie v City Arene v Trnave je otvorené zatiaľ len v utorok, stredu a štvrtok. Pacient ho môže navštíviť bez objednania, ale je lepšie objednať sa osobne alebo elektronicky na konkrétny čas. Sieť BENU má v pláne otvoriť na Slovensku ešte niekoľko ďalších takýchto centier, v Českej republike ich má desať.
