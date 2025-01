Zdolal Tysona, teraz si hľadá nového súpera. Paul by rád videl v ringu Ibrahimoviča - VIDEO

Jake Paul, ktorý koncom minulého roka zdolal v boxerskom ringu Mikea Tysona, premýšľa už nad novou výzvou. Predtým pracoval ako známy Youtuber.

Aktuálne sa tento americký rodák nachádza v Európe. Po podpore svojej priateľky na ME v rýchlokorčuľovaní zavítal do talianskeho Turína a zúčastnil sa súťaže Kings League, ktorú vymyslel Gerard Piqué.

Spája sa tam šport so zábavou. No prítomnosť Paula bola azda najväčším trhákom celého podujatia. Keď sa ho opýtali na potenciálny boxerský zápas proti nejakému futbalistovi, tak si vybral Zlatana Ibrahimoviča, píše web footboom1.com.

„Zlatan. Je to beštia, je vysoký a násilný. Myslím, že by to bolo fajn. Ale mám ho rád, nechcem s ním žiaden konflikt,“ odpovedal na otázku novinára.

Paula sa pýtali aj na konfrontáciu s Neymarom. Rázne to odmietol s tým, že uprednostňuje udržiavanie dobrých vzťahov s brazílskou hviezdou.

Myšlienka súboja medzi Paulom a Ibrahimovičom vyvolala vzrušenie medzi fanúšikmi aj odborníkmi, píše spomínaný web. Švéd však je držiteľom čierneho opasku v taekwonde.

Zlatan, známy svojou ráznou osobnosťou a súťaživým duchom, sa k tejto možnosti ešte oficiálne nevyjadril, ale už teraz sa šíria fámy o jeho záujme čeliť novým výzvam po odchode do futbalového dôchodku.

Bývalý futbalista v kariére hrával za Malmö, Ajax, Juventus, Inter Miláno, Barcelonu, AC Miláno, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy a znova milánske AC. Tam ukončil svoju púť v júli 2023.

Na sociálnych sieťach zdieľal kontroverznú fotografiu, kde napísal, že „za 16 rokov neuspel len dva razy“. Myslel tým, že dvakrát nezískal národný titul v klube, kde vtedy hrával.

Príspevok vyvolal viacero posmešných reakcií, keďže po sezóne 2015/2016 sa už žiaden klub nespomína. Pritom hrával ďalej, no k titulu sa už nikdy nedopracoval.