Zbrojenie vo vesmíre? Slovenský blockchain dáva obrane novú zbraň – dôveru v dáta

Slovenská deeptech spoločnosť 3IPK dnes oficiálne oznamuje prelomový úspech: nasadenie blockchainovej technológie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) v rámci misie IMAGIN-e. Tento krok otvára novú kapitolu vo vojenských a bezpečnostných operáciách – nejde o zbraň v klasickom zmysle slova, ale o strategickú inováciu, ktorá obrane prináša to najcennejšie: nezlomnú dôveru v dáta.
V dobe, keď sa konflikty prenášajú do kyberpriestoru a keď sú satelitné snímky, telemetria či senzorické dáta kľúčové pre rozhodovanie armád a vlád, 3IPK prináša riešenie, ktoré zabezpečuje pravosť informácií už v okamihu ich vzniku. Blockchainová vrstva vytvorená na Slovensku a nasadená vo vesmíre zaručuje, že žiadny obraz, žiadna správa ani žiadny záznam nemôže byť spätne sfalšovaný – a nejde len o drony, ale o celé spektrum vojenských, satelitných a senzorových systémov, na ktorých dnes stojí moderná obrana.
Prelomový krok pre vojenskú obranu
Nasadenie blockchainu priamo vo vesmíre znamená, že autentickosť satelitných dát je možné overiť v reálnom čase. Pre ozbrojené sily to prináša schopnosť okamžite verifikovať snímky zo spravodajských a prieskumných satelitov, potvrdiť integritu informácií pred ich použitím v taktickom alebo strategickom plánovaní a zároveň vytvoriť auditovateľný reťazec zodpovednosti. V ére dezinformácií ide o kľúčový obranný štít.
„Vojenské rozhodovanie je len také dobré, ako sú dáta, na ktorých stojí. My garantujeme, že tieto dáta už pri vzniku nesú svoju verifikovateľnú identitu,“ uviedol Juraj Zámečník, spoluzakladateľ 3IPK. „Toto nie je zbrojenie v tradičnom zmysle – je to nasadenie obranného systému, ktorý znemožňuje manipuláciu s dátami a tým odrádza protivníka od dezinformácií a eskalácie.”
Partnerstvá a posledná investičná príležitosť
3IPK spolupracuje s francúzskym vesmírnym gigantom Thales Alenia Space, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a Airbusom, čím potvrdzuje pripravenosť technológie na operačné nasadenie v súlade s vojenskými a bezpečnostnými štandardmi. Slovenský startup je dnes v rastovej fáze a prostredníctvom platformy Crowdberry vedie investičné kolo, ktoré sa blíži k svojmu uzavretiu.
Zostáva už len niekoľko posledných miest pre investorov, ktorí chcú vstúpiť do firmy, ktorá nielen že priniesla blockchain do vesmíru, ale zároveň sa stáva základným pilierom európskej bezpečnostnej a obrannej infraštruktúry. Táto príležitosť sa už nebude opakovať – po ukončení kola bude 3IPK sústrediť všetku energiu na expanziu a škálovanie technológie do vojenských a vesmírnych programov EÚ a NATO.
