Zbieral skúsenosti v akadémii londýnskeho Arsenalu. Michalovce angažovali mladého Angličana - FOTO, VIDEO

Mimoriadne zaujímavé meno získal do svojho kádra účastník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Do Michaloviec totiž prichádza 23-ročný anglický stredopoliar Ben Cottrell.

Rodák z Watfordu futbalovo vyrastal v akadémii londýnskeho Arsenalu a v mládežníckych tímoch bolo dokonca kapitán. Bol tiež súčasťou výberov Anglicka v kategórii do 16 či 18 rokov.

Do A-tímu sa síce v Arsenal nedostal, v sezóne 2020/2021 však sedel na lavičke v súboji Európskej ligy proti nórskemu Molde.

Drvivú časť ročníka 2021/2022 vynechal a potom už nedostával šancu, zamieril preto do Slovinska a v predchádzajúcom ročníku hrával za NŠ Mura.

Tam sa stretol s gréckym útočníkom Alexandrosom Kyziridisom, ktorý prišiel na Zemplín v auguste 2024.

Cottrell, ktorý sa hráčom michalovského tímu stane 1. januára 2025, bol v tomto ročníku súčasťou kádra šiestoligového tímu FC Hemel Hempstead Town, v ktorom sa udržiaval v tréningovej záťaži.

„S možnosťou ísť do Michaloviec prišiel môj agent. Povedal som si, že to vyskúšam. Rád by som sa v kariére posunul ďalej a chcem pôsobiť v prvej lige. Mal som ponuky aj z nižších anglických súťaží, ale rozhodol som sa pre Michalovce. Mám možnosť vyskúšať si novú súťaž, aj život v inej krajine. Videl som už hrať mužstvo v nejakých zápasoch a páči sa mi jeho herný prejav. Verím, že Zemplínu pomôžem k dobrým výsledkom,“ vyhlásil mladý Angličan podľa oficiálneho webu michalovského klubu.

Stane sa vôbec prvým futbalistom z jeho krajiny, ktorý bude pôsobiť v MFK Zemplín.

Michalovce sú v priebežnej tabuľke I. ligy na 6. pozícii, od štvrtej Dunajskej Stredy ich delia len tri body.